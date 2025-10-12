Euskadi eta ongizatea: harremanak eta gazteria, gogobetetasunaren gakoak
Bizitzarekiko gogobetetzea altua da Euskadin, gazteek, hezkuntzak eta harreman pertsonalek bultzatuta
Y. Hernández
Igandea, 12 urria 2025, 12:35
Euskal Estatistika Erakundearen (Eustat) Ongizate Pertsonalari buruzko Inkestaren arabera, euskal herritarrek bizitzarekiko asetasun nahiko altua eta egonkorra dute. Hala ere, azterketaren daturik deigarriena, ez dago bizi-kalitate orokorrean, baizik eta botere publikoekiko konfiantzan.
Ikerketak erakusten du, halaber, gazteak eta unibertsitate-ikasketak dituztenak gusturago sentitzen direla beren bizitzarekin, adinekoak edo prestakuntza akademiko txikiagoa dutenak baino. Gainera, harreman pertsonalak ongizatearen funtsezko beste zutabe gisa nabarmentzen dira, lotura sozialak bizi-kalitatean duen garrantzia indartuz.