Eta Judith, ezpata harturik Koreara joan zen….
Donostia
Igandea, 14 iraila 2025, 12:37
Judith Rodriguez. Galiziarra. Vigokoa. Irakurle amorratua. Gijongo Sporting Futbol taldearen zale peto petoa. Eskrima txapelduna. Behin, txapelketa batetik zetorrela istripu izan zuen. Galdu zuen hanka. Birrindu eskuineko ukondoa, txikitu eskumuturra.
Etsipenak jota, nahiz eta lagun, maisu, kide ugarik esan aukera izango zuela armak berriro hartzeko, berak onartu ez, errefus egin ideiari. Inguruan zuen jendea ez zen prest amore emateko. Zazpi ahaleginak egin zituzten Judithek, gorputzez eta animoz sendatu eta sendotu ondoren, ezpata, florete, sablea ere har zitzan. Baina nola, hankarik gabe, besoa hautsirik? Txapelduna izan zen bi hanka gainean, seguru zeuden denak txapelduna izango zela.. gurpil-aulkian
Egun batean, Vigoko bere El Olivo Klubean, Espainiako eskrimalari paralinpikoak aukeratzen eta entrenatzen dituen Carlos Soler eta nazioarteko epailea izateaz gain eskrimalari eta maisu itzela den Donostiako Igor Otaegui Bichot agertu ziren. Judith konbentzitzera ziren joanak. Hara iritsi ziren bi gurpil-aulki zeramatzatela.
Ez ziren bi aulki arrunt, korriente. Ezta pentsatu ere. Bi txapeldun gipuzkoarrek erabiliak baizik. Nortzuk ziren munduko hamaika borroka mundialetan ibilitako eskrimalari fin horiek? ManueL Quesada eta Alex Pryor.
Bi hanka gainean egindako eskriman existitzen ez diren sentsazioak, sentsazio berriak, jaso zituen Judithek aulkian
Eseri zen Judith batean eta…. Harridurak jo zuen seko. Haluzinatu zuen. Flipaatu. Egia, aulkia lurrean zen iltzatua baina gerritik gora egin beharreko mugimendua ikaragarria zen. Ederra, azkarra. Ahalik eta gehien luzatu behar zuen enborra, besoa ere bai. Bi hanka gainean egindako eskriman existitzen ez diren sentsazioak, sentsazio berriak, jaso zituen Judithek aulkian. Eta erronka kontent onartu. Eta hasi burua probatzen eskrima hainbat erakusketetan. Eta ebaketekin jarraitu, besoa berreskuratzeko ez baita ukondorik gabeko, eskumutur bako eskrimalaririk planetan, horiekin egiten baitituzu eraso eta defentsarik finenak.
Erakusketak eta gero, hasi zen txapelketetan. Eta, denboraz, pazientziaz, kemenaz, dominak jaso zituen. Gurpil aulki eskriman. Wheelchair Fencing, ingelesez. Eskrima Paralinpikoan.
Sarri etortzen zen Donostiako Fortuna klubak duen arma aretora entrenatzera. Gehien bat sailkapenak eta nazioarteko probak hurbil zirenean.
Jarraitu zuen Judithek dominak, diplomak eta tituluak eskuratzen. Pariseko Joko Paralinpikoetan bere balentria izugarria izan zen, brontzea lortu zuen airos, konpetizio ederra eginez….
Munduko zazpigarrena da ezpatan eta planetako seigarrena floretearekin. Ez dago batere gaizki.
Sartu zuten berriro operazio-gelan duela 7 hilabete, lesionatu, zauritu baitzuen besoa. Jende franko beldur izan zen luzez, ziurrenik ezingo zuen Koreara joan. Baina Koreatik bueltatu berri da. Dominarik gabe baina munduko onenen artean sailkatua. Are gehiago, kasik garaiezin ziruditen hiru txapeldun txinatarren aurrean tinko, irmo, estiloz eta oldarki agertu zen. Bi armetan. Bai ezpataz bai floretez. Egun, munduko zazpigarrena da ezpatan eta planetako seigarrena floretearekin. Ez dago batere gaizki. Lehiakide ukrainar, korear, turkiarrak irabazi zituen esfortzuz, dotore, estiloz.
Koreatik da itzuli berria Judith. Bertako Iksan hirian Munduko Txapelketa izan da. Irakeko eskrimalariek zaletu, epaile eta lehiakideak txunditu dituzte hain baita ona beren eskrima maila eta txinatarrak gaindituko dituen eskrimalaria oraindik ez da jaio lurrean. Jaioko da noizbait. Gerta liteke ere Judithek azken ebaketatik zeharo sendatu ostean, datozen munduko lehietan Txinako emakume menderaezin horiek garaitzeko gauza izatea… Adi, erne, armak harturik izango gaitu esperoan.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.