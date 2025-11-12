Errenteriara iritsiko da asteburu honetan Gipuzkoan Gazte Tour programa
I. A.
Donostia
Asteazkena, 12 azaroa 2025, 17:24
Gipuzkoan Gazte Tour 2025 programak Errenterian izango du geldialdia asteburu honetan. Honela, dantza, musika urbanoa eta tokiko gazte talentua uztartuko dira, ostiralean eta larunbatean antolatu diren ekimenetan. Gazteentzako aisialdi eta kultura eskaintza, eta aldi berean adierazpen, ikasketa eta gozamenerako guneak sortzea ditu helburu Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen duen programa honek.
Lehenengo ekitaldia ostiralean izango da,18:00etan, Dantzagunean. Jone Ballesteros dantzariak eskainiko duen Dance Masterclass saioarekin. Home Dance Studion hasi zen dantzan eta gaur egun Pangea dantza-konpainiako koreografoa da. Espainia osoan zehar eskolak ematen ditu, eta klase erregularrak Connection Dance Center, Elite Estudio eta Home Dance Studio bezalako akademia garrantzitsuetan.
Larunbatean, aldiz, GGT kontzertuak izango dira Lekuona Fabrikan, 19:00etatik aurrera, sarrera librearekin. Kartelak Euskal Herriko musika eszenako izen gazte eta indartsuenetako batzuk bilduko ditu. Honela, bertan izango dira Zilibito Records, Oiartzungo Panterak, Oihan aka AZK DJ eta ekoizlea, eta Nikone, Espainiako musika urbanoaren erreferente handienetako bat bihurtu dena.
Zilibito Records Oiartzungo zazpi gaztek osatzen dute taldea da, trap, pop-funk eta hiper-pop doinuak uztartuz. Gazteak «Maketa Lehiaketa» irabazi zuten 2023an.
Taldea berriak da Oiartzungo Panterak, urtarrilean sortu baitzuten hiru lagunek: Irati Matelok, Irati Muñozek eta Ainhoa Txapartegik. Elkarren artean oso desberdinak izan arren, lotura berezia aurkitzen dute musika egiteko orduan, musika horren bidez besteei gozatzeko eta gozarazteko grina partekatuz. Orain arte estilo askotako abestiak argitaratu dituzte, eta dagoeneko lanean ari dira beren freskotasuna eta talde gisa hazteko gogoa islatzen duten konposizio berrietan.
Bestalde, Oihan aka AZK DJ eta ekoizlea da, musika elektronika eta euskal kultura urbanoa uztartzen dituen proiektu bat garatzen duena. EP bat argitaratu du techno eta trantzea elementu identitario eta nostalgikoekin konbinatzen dituzten 5 single bilduta, underground eszenaren barruan soinu indartsua eta benetakoa eskainiz.
Azkenik Lekuona Fabrikako emanaldia ixten izango da Nikone. Musikari madrildarra Espainiako musika urbanoaren erreferente handienetako bat bihurtu da. Biribibae bere estiloarekin, rapa, reggaea, soula, flamenkoa eta popa nahasten ditu, soinu paregabe eta ezagun bati forma emanez. Bere letrek, emozioz eta gogoetaz beterik, eguneroko bizitzaz, zirrarez eta norberaren hobekuntzaz hitz egiten dute, bereziki bere publikoarekin konektatuz. 200 milioi stream baino gehiagorekin, 'Lo real', 'Blanco y Negro' edo 'Welcome' bezalako abestiak benetako ereserki bihurtu dira, bere jarraitzaileekin duen lotura indartuz.