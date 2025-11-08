Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Camille Thomas biolontxeloaren izarra.

Camille Thomas biolontxeloaren izarra, Euskadiko Orkestraren bigarren programan

Fazil Sayren obra antibeliko bat interpretatuko du

I. A.

Donostia

Larunbata, 8 azaroa 2025, 12:36

Comenta

Euskadiko Orkestrak 2025/26 denboraldiko bigarren programa aurkeztuko du, 'Schmidt / Say' izenburuarekin, astelehenean Kursaalen (ostegunean bigarren saio bat ere izango da Kursaalen). Bi kontzertuak 19:30ean izango dira.

Bigarren programa honek agian horren ezagunak ez diren baina interes handia sortzen duten bi sortzaileren unibertsoan barneratuko gaitu. Euskadiko Orkestratik jakinarazi dutenez, Haydn eta Schmidten bi sinfonia erabat ezberdinek osatuko dute Katharina Müllner austriarrak zuzendutako kontzertu-programa, eta Camille Thomas biolontxeloaren izarrak Fazil Sayren obra antibeliko bat interpretatuko du.

Fazil Say pianojole birtuosoak badu konpositore gisa bere alderdia. Turkiarra bakearen eta kulturarteko elkarrizketaren defendatzaile sutsua da eta, hain zuzen ere, alderdi horri lotuta dago programa honetan aurkeztuko den obra. 2017an, Sayk Never Give Up lana idatzi zuen 2015 eta 2017 artean Europa eta Turkia astindu zituzten atentatu terroristei erantzun artistikoa emateko. «Aireportuak, kontzertu-aretoak, futbol-zelaiak, kaleak... ia egunero halakoak gertatzen zirela zirudien. Gure bizitzan benetan garai ilunak izan ziren haiek», gogorarazi du Sayk. «Nahasmendu haren erdian kontzertu hau idatzi nuenean, erresilientzia erakutsi nahi izan nuen: inoiz ez dugula amore emango eta beti mundu ederragoa eta baketsuagoa lortzeko itxaropena egongo dela». Gainera, lan honek inpaktu handiko zatiak biltzen ditu. Bigarren mugimenduan, adibidez, konpositoreak metrailadore baten soinuak sartu zituen —partituran «kalashnikov» gisa jasota daude— eta biolontxeloak Turkiako musika-tresna tradizional baten, kavalen, tinbrea imitatzen du.

Obra Camille Thomas instrumentuaren izar franko-belgikarrarentzat idatzi zen, eta programa honetan bera izango da interpretatzeko. Thomas, 2017tik Deutsche Grammophon taldeko artista esklusiboa, bere belaunaldiko interprete karismatikoenetako batean bihurtu da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  6. 6

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  8. 8 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  9. 9 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  10. 10

    El Hospital Donostia producirá sus propias terapias CAR-T contra el cáncer con las que se ahorrará 230.000 euros por paciente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Camille Thomas biolontxeloaren izarra, Euskadiko Orkestraren bigarren programan

Camille Thomas biolontxeloaren izarra, Euskadiko Orkestraren bigarren programan