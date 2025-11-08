Camille Thomas biolontxeloaren izarra, Euskadiko Orkestraren bigarren programan
Fazil Sayren obra antibeliko bat interpretatuko du
I. A.
Donostia
Larunbata, 8 azaroa 2025, 12:36
Euskadiko Orkestrak 2025/26 denboraldiko bigarren programa aurkeztuko du, 'Schmidt / Say' izenburuarekin, astelehenean Kursaalen (ostegunean bigarren saio bat ere izango da Kursaalen). Bi kontzertuak 19:30ean izango dira.
Bigarren programa honek agian horren ezagunak ez diren baina interes handia sortzen duten bi sortzaileren unibertsoan barneratuko gaitu. Euskadiko Orkestratik jakinarazi dutenez, Haydn eta Schmidten bi sinfonia erabat ezberdinek osatuko dute Katharina Müllner austriarrak zuzendutako kontzertu-programa, eta Camille Thomas biolontxeloaren izarrak Fazil Sayren obra antibeliko bat interpretatuko du.
Fazil Say pianojole birtuosoak badu konpositore gisa bere alderdia. Turkiarra bakearen eta kulturarteko elkarrizketaren defendatzaile sutsua da eta, hain zuzen ere, alderdi horri lotuta dago programa honetan aurkeztuko den obra. 2017an, Sayk Never Give Up lana idatzi zuen 2015 eta 2017 artean Europa eta Turkia astindu zituzten atentatu terroristei erantzun artistikoa emateko. «Aireportuak, kontzertu-aretoak, futbol-zelaiak, kaleak... ia egunero halakoak gertatzen zirela zirudien. Gure bizitzan benetan garai ilunak izan ziren haiek», gogorarazi du Sayk. «Nahasmendu haren erdian kontzertu hau idatzi nuenean, erresilientzia erakutsi nahi izan nuen: inoiz ez dugula amore emango eta beti mundu ederragoa eta baketsuagoa lortzeko itxaropena egongo dela». Gainera, lan honek inpaktu handiko zatiak biltzen ditu. Bigarren mugimenduan, adibidez, konpositoreak metrailadore baten soinuak sartu zituen —partituran «kalashnikov» gisa jasota daude— eta biolontxeloak Turkiako musika-tresna tradizional baten, kavalen, tinbrea imitatzen du.
Obra Camille Thomas instrumentuaren izar franko-belgikarrarentzat idatzi zen, eta programa honetan bera izango da interpretatzeko. Thomas, 2017tik Deutsche Grammophon taldeko artista esklusiboa, bere belaunaldiko interprete karismatikoenetako batean bihurtu da.