Bizkarrak eta Etxebarriazarragak finalerako txartela lortu dute
Datorren larunbatean ezagutuko dira beste sei finalistak
I. A.
Donostia
Igandea, 16 azaroa 2025, 18:18
Bizkaiko Bertsolari Txapelketa final handia atarian dago. Larunbat honetan finalaurrekoen bigarren bueltako lehen saioa jokatu da Bermeoko Artza frontoian, eta finalaurrekoetako bi bueltetako puntuazinoak batuta, matematikoki finalistak dira Aitor Bizkarra eta Aitor Etxebarriazarraga. Datorren astean jokatuko da azken finalaurrekoa Markina Xemeinen eta orduan jakingo da, puntuazioen arabera, finalera sailkatuko diren beste sei bertsolarien izenak.
Bermeoko saioan sei bertsolari aritu ziren lehian. Aissa Intxausti Aburruza, Aitor Bizkarra Ruiz, Aitor Etxebarriazarraga Gabiola, Ibai Amillategi Omaetxebarria, Onintza Enbeita Maguregi eta Unai Mendiburu Valor. Gai-jartzaile beharretan Leire Garatxena Larrabe arituko zen eta epaile, ostera, Ainhoa Arregi Elosua, Ander Arrien Aspiazu, Garazi Mendoza Agirre, Jurgi Fuentes Goikoetxea, Marta Ortiz Mateo, Mirari Azula Aurrekoetxea eta Miriam Juaristi Urizar.
Lan puntuagarri guztiak egin ostean, Aitor Bizkarra izan zen puntu gehien batu zituena: 664 puntu. Finalaurrekoetako bi bueltetako puntuazinoak batuta, puntuazino altuena lortzen duten 8 bertsolariak sailkatu dira finalera. Hortaz, sailkapen orokorrari begiratuta, matematikoki Aitor Bizkarrak eta Aitor Etxebarriazarragak finalean kantatuko dute.
Datorren larunbatean, Markina-Xemeinengo Uni frontoian, 17:00etan, jokatuko da finalaurrekoen bigarren bueltako bigarren eta azken saioa, beste sei bertsolarirekin. Gorka Pagonabarraga Agorria, Imanol Uria Albizuri, Jone Uria Albizuri, Oihana Bartra Arenas, Txaber Altube Sarrionandia eta Xabat Galletebeitia Abaroa.
Saio hau amaitzean ezagutuko da abenduaren 20an Casillan jokatu den finalean kantatuko duten bertsolariak zeintzuk izango diren.