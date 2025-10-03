Bisita ezazu baserritar jantzien erakusketa
Brusak XX. mende hasierako jatorrizko jantzien erreplikak dira, guztiak Gipuzkoakoak, besteak beste; Beasain, Azkoitia eta Oiartzungo brusak.
DV
Ostirala, 3 urria 2025, 12:38
'Baserritarrak' izeneko erakusketan gizonezkoen jantziari erreparatu dio Jantziaren Zentroak. Kapitain-etxeko sarreran sartu ahala, eskuineko paretan, bost gizonezko ikusiko ditu bisitariak, guztiek soinean brusak daramatzate. Horietako batzuk baserritar brusak dira, beste batzuk tratanteek, alegia, feriatan ganadu saltzaile gisa aritzen zirenenak. Brusak XX. mende hasierako jatorrizko jantzien erreplikak dira, guztiak Gipuzkoakoak, besteak beste; Beasain, Azkoitia eta Oiartzungo brusak. Doakoa, urtarrilaren laura bitarte ikusi ahalko da larunbat goizez 11:00-14:00 eta 17:00-20:00 tartean zein igande eta jai egunetan 11:00etatik 14:00etara.
Bost gizon horien atzealdean pareta osoa luze zabal hartzen duen lonan, XX. mende hasierako argazki zuri beltza ikus daiteke. Hirian ateratako irudia da, erdialdean, gizon burges bat eta inguruan gizon baserritarrak. Argazkian ezin hobeto ikus daiteke, brusak nolakoak ziren, txapela nola janzten zuten, eta hiri zein herrira jaisten zirenean erabiltzen zituzten alpargatak.
Aurrez aurre, aretoko ezkerreko paretara begiratuz gero, denboran atzera egin eta Errenteriara, Xenpelar eta Biteri kaleen arteko bidegurutzera goaz. Bertan bederatzi emakume baserritar topatuko ditugu. Gipuzkoa (Legazpi eta Oiartzun), Bizkaia eta Nafarroako (Sakana) jantzien erreplikak daramatzate. Legazpiko jantziak jatorrizkoen erreplikak dira eta gainerakoak argazki eta irudi zaharretakoak.
Azaroan, hitzaldia
Azaroan baserritar jantzia nolakoa zen ezagutzeko hitzaldi berezia eskainiko da Jantziaren Zentroan. Jantziaren zati bakoitza azalduko ahala jantzi egingo dugu, horrela, barrutik nola dagoen eginda, nola lotzen den, buruko zapia nola janzten den ikusi eta ikasiko dugu.
Bi hitzaldi izango dira, azaroaren 15ean euskaraz, eta azaroaren 22an gazteleraz, biak ere arratsaldeko 17.00tan. Ordu bete iraungo dute eta zazpi euroko kostua daukate. Parte hartzeko aurrez izena eman behar da jantziarenzentroa@errenteria.eus postara idatzi ala Errenteriako bulegora deituta 943 49 45 21 telefonora, plazak mugatuak dira.
Era berean, 'Baserritar jantzia. Herri langile baten aztarna' izeneko liburuxka salgai egongo da 3,5 eurotan. Euskara/gazteleraz idatzia, baserritar jantziaren zati bakoitza deskribatzen da, argazkiekin eta testu zaharrak aipatuta.