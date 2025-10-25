Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bisita birtual gidatuak Euskararen Interpretazio Zentrora

Euskararen Etxeak antolatu ditu azaroaren 3tik aurrera ikastetxe eta taldeentzat

Jan Echevarría

Larunbata, 25 urria 2025, 12:29

Euskararen Etxeak bisita gidatu birtualak antolatu ditu Euskararen Interpretazio Zentrora ikastetxe eta taldeei zuzenduta, azaroaren 3tik aurrera. Erreserbak dagoeneko egin daitezke.

Modu honetan, Euskararen Etxeko iturriek jakinarazi dutenez, ikasle eta taldeek Bilboko San Inazio auzoan kokatutako Euskararen Interpretazio Zentroa bisitatzeko aukera izango dute haien egoitzetatik mugitu gabe, eta edukiak gidari espezializatu baten eskutik jasoko dituzte, modu dinamiko eta parte hartzailean.

Ikastetxeen kasuan, DBH 3-4 eta batxillergoko ikasleentzat eta Lanbide Heziketako ikasleentzat izango dira bisitak, eta taldeei dagokienez, 14 urtetik gorako norbanakoez osatutako taldeentzat (gutxienez launa lagun). Bisitak euskaraz egingo dira. Erreserba egitea doakoa da, eta 944 028 081 telefono zenbakira deituta egin beharko da, gutxienez bisita eguna baino bi egun lehenago.

Zentru fisikoa

Euskararen Interpretazio Zentro fisikoari dagokionez, egitura moderno, konpleto eta interesgarriak harritu egiten du eskaintzen dituen aukera ugariengatik; izan ere, 2023an erreforma egin zuten arte, «zentroa irakurtzera gidatuta zegoen, baina orain askoz 'esperientzialagoa' da», diote bere arduradunek. Laburbilduz, euskararen inguruko eduki asko eskaintzen du diseinu berritzaile eta erakargarri baten bidez.

Bisita librea bakarka edo taldean egin daiteke astelehenetik ostiralera, 10.00etatik 19.00etara, eta larunbatetan, 10.00etatik 14.00etara eta 16.00etatik 19.00etara (udako larunbatetan arratsaldez itxita).

Bestalde, bisita gidatuak egunero egiten dituzte, hurrengo ordutegietan: euskarazko bisita gidatuak, astelehenetan, 17.00etan, ostegunetan, 12.00etan, eta larunbatetan, 12.00etan. Gaztelaniazkoak, berriz, asteartetan, 12:00etan, asteazkenetan, 17.00etan, eta larunbatetan, 11.00etan izaten dira.

