Barandiaranen etxeko gela ezagutzeko aukera, larunbatean
14 urtez gorakoei zuzendutako bisitan dira 6 euroko prezioan
DV
Asteartea, 12 abuztua 2025, 11:28
Ataungo Barandiaran museoa bisitatzeaz gain, datorren uztailaren 5ean Jose Migel Barandiaran bizi izan zen Sara etxea ere bisitatzeko aukera izango baitute herritarrek Ataungo udalaren, JM Barandiaran fundazioaren eta Gipuzkoako Parketxe Sarea fundazioaren arteko lankidetzari esker. Bisitak euskaraz izango dira, nahitaezkoa da aurrez izena ematea eta plaza mugatuak dituzte. 14 urtez gorakoei zuzenduak dira eta 6 euroko prezioa dute. Antolatzaileek aurreratu dutenez, ekimen horrek irailetik aurrera jarraitasuna izatea du xede.
Bisita gidatuek Ataungo San Gregorio auzoan kokatua dagoen Barandiaran museoan izango dute abiapuntua goizeko 11:00etan eta, han, hasteko, Jose Migelen bizitzaren eta lanaren gako nagusiak azalduko dira, ikus-entzunezkoen eta gidariaren azalpenen bitartez. Jarraian, 10-15 minutuko ibilaldia egingo dute herri bidetik Sara etxeraino; Barandiaranen etxea eta bere eguneroko bizitzako txokoak zein objektuak ezagutuko dituzte han. Joandako bidetik itzuliz, museoan emango zaio amaiera, bi ordu inguruko saioa osatuz.
Barandiaran Etxeak antolatu ohi dituen ekimenetan izan ohi den bezala, bisitan parte hartu nahi duen orok aurrez eman beharko du izena. Hartarako, mezu elektronikoa bidal dezake arditurri@gipuzkoanatura.eus helbidera edo ondorengo telefono zenbakietara deitu: 943 180 335 eta 688 89 50 69. Informazio gehigarria aipatutako bideetan zein www.gipuzkoanatura.eus webgunean topa daiteke.
Jose Migel Barandiaran erbestean bizi izan zen 17 urtez (1936-1953), Lapurdin bizi ere, horietako hamahiru Sara herrian. 1953ko urrian itzuli zen jaioterrira eta Murkondo auzoan Sarako Bidartea etxea eredutzat hartuta egindako etxean eman zituen hil arteko urteak (1991), Pilar ilobarekin.
Museoa 2010ean zabaldu zen eta ordutik milaka bisitari igaro dira bertatik.
