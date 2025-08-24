Andoaingo guduari buruzko ibilaldi gidatua egingo da irailaren 13an
Larramendi Bazkunak antolatuta, Jon Unanuek zuzenduko du. Partaide kopurua mugatua izango da
Donostia
Igandea, 24 abuztua 2025, 19:59
Andoaingo gudua gertatu zeneko 188. urteurrena beteko da irailaren 14an, larunbatarekin. Horren harira, aurreko bi urteetan egin zen bezalaxe, bezperan guduari buruzko ibilaldi gidatua antolatu du Larramendi Bazkunak. Ibilaldia Jon Unanuek zuzenduko du eta goizeko 10:30an hasiko da, ordu pare batez Andoaingo kale eta txokoetan barrena ibiliz herrian izan den gertakari historiko larrienetakoaren berri emateko. Hasiera Goikoplazan emango zaio, elizaren eskaileretan eta, amaiera, Otietako Unanibiko zubian, bertan emango baitie Unanuek amaiera bere azalpenei han izan ziren borroken berri emanez.
Ibilaldi gidatuan gehienez ere 25 lagunek parte har dezakete eta aurretik izena eman eta 10 euro ordaindu behar dira. Horretarako, harrera@larramendibazkuna.eus helbidera idatzi daiteke edo 656782521 zenbakira deitu.
Larramendi Bazkuna elkartetik gogoratzen dutenez, 1837ko irailaren 14an gertatu zen Andoaingo gudua, Gurutze Santua goratzeko Eliza katolikoak izendaturiko egunean. Carlos erregegaia bere gudarostearekin Madrilerantz joana zela baliatuz, O'Donell jeneral liberalak Donostia eta Hernanitik bere agindupeko tropak, 7000 gizon inguru, Andoainera ekarri zituen eta kanpamendua Goikoplazan ipini, inguruan ziren soldadu karlistak Oria eta Leitzaran ibaien bestalderantz uxatu eta bidean izua, hondamendia eta bortxa zabaldu ondoren.
Aurrerabide horren albistea jaso bezain laster, Uranga jeneral karlista Nafarroatik batailoi batzuekin etorri zen eta kontraerasoa antolatu zuen, horretarako 3.500 mutil bildurik. Irailaren 14an jo zuten kontraerasoa karlistek eta O'Donell engainatu ondoren oso borroka gogorrak izan ziren Andoaingo kaleetan barrena. Egun hartako borroketan 600-800 lagun inguru hil ziren, gehienak gudaroste liberalekoak, haien artean Karlistaldian borroka egitera Erresuma Batutik etorritako Legio britainiarreko ingeles, eskoziar eta irlandarrak.
Andoaingo herriak eta aldirikoek hondamendi handia izan zuten: Andoainen 55 baserri guztiz kiskali zituzten, bertakoak ihesean jarri ondoren; Urnietan herri ia osoa kiskali zuten, bost etxe besterik ez zen zutik gelditu. Lehenengo karlistaldian izandako gudurik ankerrenetakoa izan zen, historiografia ofizialak nahikoa bazterrean utzi izan duena alderdi epiko handirik ez eta herritarren oso oldarraldi gogorra izan zuelako.
Horri guztiari buruzko azalpenak entzun eta gertakariak izan zireneko lekuak ikusi ahal izango dituzte partaideek, Leitzaran ibaian gora azkena Unanibiko zubian entzuteko.
