Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aitor Bizkarra, Zeanurin jokatu zen saioan. B.B.E.
Bizkaiko bertsolari txapelketa

Aitor Bizkarra garaile lehenengo finalaurrekoan

Zeanurin jokatutako saioa irabazi ondoren finalaurrekoen bigarren bueltara sailkatu da zuzenean

DV

Donostia

Astelehena, 27 urria 2025, 11:09

Comenta

Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finalaurrekoak jokatzen hasi dira. Igande honetan Zeanurin izan zen lehenengo saio, Aitor Bizkarrak irabazi zuena. Bigarren postuan Jone Uria geratu zen, puntu erdira. Honetal, Bizkarra zuzenean sailkatu da finalaurrekoen bigarren bueltara eta Bermeon kantatuko du azaroaren 15ean.

Zeanuriko Ibarreta frontoia jendez lepo bete zen lehenengo finalaurrekoetan arituko ziren bertsolariak ikusteko. Honela, Aissa Intxausti Aburruza, Aitor Bizkarra Ruiz, Bittor Altube Sarrionandia, Imanol Uria Albizuri, Jone Uria Albizuri eta Oihana Bartra Arenas igo ziren oholtzara. Guztien artean Aitor Bizkarra izan zen puntu gehien batu zituen bertsolaria, 649,5 punturekin.

Gai jartzaile lanetan Beñat Vidal Gurrutxaga aritu zen eta epaile lanetan, ostera, Ainhoa Arregi Elosua, Ander Arrien Aspiazu, Garazi Mendoza Agirre, Iñaki Aurrekoetxea Arkotxa, Jurgi Fuentes Goikoetxea, Marta Ortiz Mateo eta Miriam Juaristi Urizar aritu ziren.

Finalaurrekoen bigarren saioa igande honetan jokatuko da, azaroaren 2an, Abadiñoko Probalekuan. Bertan artituko diren Aitor Etxebarriazarraga Gabiola, Gorka Pagonabarraga Agorria, Enare Muniategi Etxabe, Maite Sarasola Isazelaia, Txaber Altube Sarrionandia eta Unai Mendiburu Valor bertsolariak. Lehen bueltako hirugarren eta azken finalaurrekoa azaroaren 9an, Barakaldoko Lasesarre kiroldegian jokatu da eta bertan jardungo dute Ibai Amillategi Omaetxebarria, Irune Basagoiti Agirre, Lurdes Ondaro Mallea, Mikel Goiriena Larrazabal, Onintza Enbeita Maguregi eta Xabat Galletebeitia Abaroa bertsolariek.

Hiru finalaurrekoetan lehian arituko diren hemezortzi bertsolarietaik 12 sailkatuko dira finalaurrekoetako bigarren bueltara. Eta bi bueltetako puntuazioak batuta erabakiko da zeintzuk izango diren finalean kantatuko dutenak.

Azken txapelketetan ez bezala, finala Casillan izango da aurten, abenduaren 20an.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  4. 4

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena
  6. 6

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  7. 7

    Obradores históricos bajan la persiana
  8. 8 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  9. 9

    Karrikaburu se lesiona y deja a Sergio con solo dos delanteros
  10. 10 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aitor Bizkarra garaile lehenengo finalaurrekoan

Aitor Bizkarra garaile lehenengo finalaurrekoan