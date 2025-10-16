Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Adinekoen artean idazketa eta irakurketa sustatzeko kontakizunen lehiaketa

Nagusilanek antolatzen du laugarren urtez, 60 urtetik gorako pertsonei eta Nagusilaneko boluntarioei zuzenduta

DV

Donostia

Osteguna, 16 urria 2025, 20:19

Adinekoen artean idazketa eta irakurketa sustatzeko helburuarekin, Nagusilan Elkarteak (Adineko Pertsonen Boluntariotza Sozialak) 'Bakardadeari buruzko Kontakizunen Lehiaketaren' laugarren edizioa antolatu du, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lankidetzan. Ekimen honek herritarrak bakardadearen errealitateaz sentsibilizatzea ere bilatzen du.

Lehiaketak adinekoen bizipenei, emozioei eta hausnarketei ahotsa eman nahi die, bakardadea gizarte-erronka gisa ez ezik, enpatia, sormena eta belaunaldien arteko lotura eragin dezakeen giza esperientzia gisa ere erakutsiz. «Literaturaren bidez, Nagusilanek hitzaren balioa errebindikatzen du, lagun egiteko eta gizartea eraldatzeko tresna gisa», adierazi dute antolatzaileek.

Lehiaketa Euskal Autonomia Erkidegoan edo Nafarroako Foru Komunitatean erroldatutako 60 urtetik gorako pertsonei eta Nagusilaneko boluntarioei zuzenduta dago. Parte-hartzaile bakoitzak gehienez bi lan aurkeztu ahal izango ditu, bata euskaraz eta bestea gaztelaniaz, narratiba edo testigantza autobiografiko formatuan. Testuek bakardadeari buruzkoak izan beharko dute, jatorrizkoak eta argitaragabeak, gehienez 2.500 hitzeko luzerarekin. Ordenagailuz idatzi ezin duten pertsonek boluntario baten laguntza eskatu ahal izango dute testua mekanografiatzeko. Lanak entregatzeko epea 2025eko azaroaren 14an amaituko da, 00:00etan.

Epaimahaia Nagusilaneko bi boluntariok eta literatur arloko bi profesionalek osatuko dute. Bi kategoria ezarri dira, bat 60 urtetik gorakoentzat eta beste bat elkarteko boluntarioentzat. Kategoria bakoitzean gaztelaniazko sari bat eta euskarazko beste bat emango dira. Sariak diploma bat, lore sorta bat eta opari bat izango dira. Gainera, ondoen gehien baloratutako hamar kontakizunak — bost euskaraz eta bost gaztelaniaz — edizio mugatu batean argitaratuko dira, egileen talentua eta sentsibilitatea aitortuz.

Sari banaketa 2025eko abenduaren 17an egingo da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Jauregiko Gunea espazioan.

