Tendencias

La moda del 'stretching': «En tres semanas ya lo notas»

Nuestra vida sedentaria da lugar a una disciplina tan incómoda como efectiva

Julia Fernández

Julia Fernández

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:59

Lo último -o mejor dicho, lo penúltimo- en tendencias fit en nuestro país se llama 'stretching', una disciplina que lo que pretende es que quien ... la practica destine un rato a estirarse. Sin más pretensiones. Resulta que con la vida que llevamos, sedentaria a más no poder, nos estamos quedando un poquito (o un muchito) tiesos. Y ahora, además de fuerza, de cardio y de movilidad, tenemos que entrenar elasticidad.

La moda del &#039;stretching&#039;: «En tres semanas ya lo notas»