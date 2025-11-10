Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Relaciones humanas

Hablar con tu abuelo todos los días por WhatsApp no es suficiente

Para que no se sienta solo no vale con enviarle mensajes, dicen los expertos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

La llegada de los smartphones y las aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp) cambiaron las reglas del juego de la comunicación. Incluso para las personas ... de edad avanzada. Más del 34% de los españoles mayores de 75 años recurren a internet a diario, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y la mayoría de veces es para mantenerse en contacto con sus hijos y nietos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  3. 3 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  4. 4 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  8. 8 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  9. 9 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hablar con tu abuelo todos los días por WhatsApp no es suficiente

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Hablar con tu abuelo todos los días por WhatsApp no es suficiente