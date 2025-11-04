Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vivir | Salud

Tres partes de tu cuerpo que 'piden' sentadillas… y no son el culo

Trabajar glúteo no solo sirve para que el vaquero quede perfecto

Julia Fernández

Julia Fernández

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:00

Las modas estéticas tienen mucha influencia sobre lo que hacemos en el 'gym'. Cuando se llevaba el 'heroin chic', donde los cuerpos cuanto más delgados ... y huesudos mejor, las salas se llenaron de personas que querían matarse a cardio. Con las hermanas Kardashian, sin embargo, se puso de moda la figura reloj de arena y los glúteos prominentes. ¿Qué se vio entonces en los gimnasios? Un montón de clientes pidiendo ejercicios para realzar esta parte.

