Las diez noticias de la jornada
Vivir | Salud

¿Sirven las pistolas de masaje para calentar antes de una carrera?

Aunque los profesionales las usen, los especialistas avisan:«No suple el trabajo activo»

Julia Fernández

Julia Fernández

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:03

5 min.

Las pistolas de masaje llevan ya varios años entre nosotros. Son esos dispositivos que realmente parecen un arma y que cuentan con un cabezal que ... da golpes a diferentes intensidades. Pese a que ya no son novedad, siguen teniendo mucho tirón, sobre todo entre los deportistas aficionados. En el último mundial de atletismo, celebrado en septiembre en Japón, también se vieron muchas en la zona de calentamiento, lo que ha dado un nuevo impulso a sus ventas.

¿Sirven las pistolas de masaje para calentar antes de una carrera?