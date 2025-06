¿Por qué las niñas tienen la regla cada vez antes? ¿dejan de crecer?... y otras dudas sobre la primera menstruación La menarquía siempre genera un poco de desconcierto en las familias, sobre todo cuando no se espera tan pronto

Carmen Barreiro Jueves, 5 de junio 2025, 19:01 | Actualizado 19:44h.

Laura está «emocionadísima» porque la próxima semana se va de campamento con toda su clase de 4º de Primaria. Pasarán tres noches en una granja escuela de Navarra y el programa de actividades es un sueño para cualquier peque de 9 y 10 años: montar a caballo, dar de comer a los animales, piscina... Hace unos días sus padres recibieron un email del colegio con todo lo que Laura tenía que llevar al campamento, un listado que prácticamente se sabían de memoria de otras veces... Hasta que al llegar al apartado del neceser, además de los típicos productos de higiene personal como el gel, el cepillo de dientes o la pasta también se incluían compresas. Pero, ¿cómo que compresas? ¡Si todavía le quedan cinco meses para cumplir los 10 años! La primera reacción fue de sorpresa absoluta.Bueno, no para todos los padres y madres... a algunos cuyas hijas ya tienen la regla les pareció lógico.

El caso es que cada vez se adelanta más la llegada de la menstruación (menarquía) y no es la primera vez ni será la última que los monitores y, sobre todo, las propias menores se llevan el 'susto' cuando todavía son unas niñas que necesitan a sus padres para casi todo aunque su cuerpo diga lo contrario.

Múltiples causas

¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué a las niñas de ahora les baja la primera regla bastante antes que a la mayoría de sus madres? Para empezar, conviene aclarar que no se trata de un fenómeno que afecte exclusivamente a nuestro entorno geográfico, sino que ocurre en todo el mundo y en estos momentos los científicos que lo estudian tienen «más preguntas que respuestas». Coinciden, básicamente, en que «no se trata de una única causa sino de múltiples factores relacionados con todos los cambios que ha experimentado nuestro mundo en los dos últimos siglos: desde el aumento de los índices de obesidad infantil a la calidad de la dieta –cada vez más pobre en fruta y verdura y más rica en alimentos procesados–, la contaminación ambiental, la presencia de sustancias químicas que alteran el sistema endocrino (ftalatos, bisfenoles...) en artículos de uso cotidiano y también el estrés al que están sometidas algunas niñas.

Un estudio realizado hace unos años después de analizar los resultados de una treintena de investigaciones ya revelaba que la edad media de la menarquía en las niñas de todo el mundo se había adelantado tres meses por década desde el año 1977 hasta 2013. Es decir, prácticamente un año de diferencia entre madres (12,5 años de media) e hijas (11,5 años), una tendencia al alza.

«La aparición de la menstruación siempre genera un poco de desconcierto en las familias, sobre todo cuando no se espera tan pronto. Por eso es importante empezar a hablar de la regla con normalidad y sin tabús a cualquier edad para que puedan preguntar todas las dudas y lo vean como algo normal», aconseja la pediatra Anna Estapé.

Alerta, pubertad precoz

El primer signo de que va a llegar la regla es el botón mamario, que suele aparecer a partir de los 8 o 9 años aproximadamente. «Si lo hace antes, se debe consultar con un especialista porque puede tratarse de una pubertad precoz. La regla suele tardar un par de años en bajar desde el inicio de esos primeros síntomas (vello púbico y axilar, olor corporal, acné...)», añade la ginecóloga Lorena Serrano. Ambas doctoras insisten en que es «muy importante transmitirles a las niñas que se trata de algo normal, que nos ocurre a todas las mujeres». Estas son algunas de las dudas más frecuentes sobre la menarquía.

¿A qué edad suele venir por primera vez?: «Se considera normal entre los 10 y los 15 años, pero lo más frecuente es a partir de los 11, 12».

¿Cómo son esas primeras menstruaciones?: «Es bastante frecuente que durante los primeros tres o incluso cuatro años las reglas sean un pelín distintas a lo esperado. Como el eje hormonal todavía está madurando, es típico que algunos ciclos sean anovulatorios (cuando un óvulo no se desprende de un ovario durante un ciclo menstrual) y esto se traduce no solo en reglas irregulares, que quizás no vienen cada mes como las esperamos, sino que también nos podemos encontrar con menstruaciones muy abundantes, que duran varios días y con coágulos. Todo esto es normal hasta que el ciclo madure y se regule».

¿Qué producto menstrual es el más indicado para las primeras reglas?: «Pueden usar cualquiera de los métodos que existen en el mercado: compresas, tampones, copas o braguitas menstruales. Ahora bien, es muy frecuente que las primeras veces las niñas se sientan más cómodas con las compresas, aunque las braguitas menstruales también son una muy buena opción. Les cuesta más usar productos como tampones o la copa menstrual, pero pueden hacerlo desde la primera regla sin ninguna contraindicación. Lo importante en estos casos, sobre todo las primeras veces, es que ellas se sientan tranquilas, cómodas y seguras con el método elegido», recuerda la doctora Lorena Serrano.

¿Cuánto puedencrecer después de la menarquía? Las niñas no dejan de crecer cuando les baja la regla, pero es verdad que su crecimiento se ralentiza bastante. Se calcula que pueden aumentar la altura entre 4 y 12 centímetros como máximo desde que tienen la primera menstruación. Cuanto antes les baje la regla, más crecerán. Es decir, una niña que ha tenido la menarquía con 10 años, su recorrido de crecimiento será mayor que el de una niña a la que la menstruación le ha bajado con 14 años. En términos generales, es más probable que la más pequeña crezca esos 12 centímetros y la más mayor cuatro como mucho.