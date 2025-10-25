Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

7 hábitos (científicamente demostrados) que ayudan a reducir la ansiedad

Socializar, comer bien y hacer ejercicio pueden marcar la diferencia para tu salud mental

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:24

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Los problemas de salud mental son la gran lacra de nuestro tiempo. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi mil millones ... de personas conviven con alguno de estos trastornos en todo el mundo. Concretamente, unos 300 millones de personas padecen cuadros ansiosos o depresivos, los cuales se dispararon hasta un 25% a raíz de la pandemia de la COVID-19, entre 2020 y 2021. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  3. 3 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  6. 6

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  7. 7 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  8. 8 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10

    La Real por fin da una alegría a su gente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 7 hábitos (científicamente demostrados) que ayudan a reducir la ansiedad

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

7 hábitos (científicamente demostrados) que ayudan a reducir la ansiedad