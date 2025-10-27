Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cuatro formas sencillas de ayudar a tus hormonas para que no se desmadren

Algunos desequilibrios nos 'avisan' y podemos paliarlos

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:01

A las hormonas les echamos la culpa de todo (y ese 'todo' suele referirse a cosas poco agradables). ¿El pelo lo tengo hecho una pena? ¿ ... No me aguanto ni yo? ¿No me entran bien los vaqueros por la hinchazón? ¿Duermo fatal? La respuesta habitual a todas estas preguntas y a muchas más es la misma: serán las hormonas..., una suposición que nos gustaría desterrar al terreno de los mitos, pero que, nos guste o no, es muy real. Lo de los desequilibrios hormonales está a la orden del día. Pero ¿qué son exactamente? Laura Aguirre, dietista especializada en salud hormonal y autora de 'No eres tú, son tus hormonas' (ed. Molino) señala que es una pregunta que le hacen a menudo. «Es cuando tus hormonas no se encuentran en niveles considerados como adecuados para que tu cuerpo pueda trabajar de forma correcta», responde. Y esto se traduce en muchos problemas y de muchos tipos. Algunos llegan al nivel de trastorno o enfermedad –y deben ser tratados por un médico–, pero otros son leves o 'naturales' y «podemos paliarlos o reconducirlos nosotros mismos si no existe un problema previo».

