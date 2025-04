Un mes (o más) de confinamiento en pijama

La ropa de estar por casa marca tendencia

Aunque fueron de las últimas en echar el cierre cuando se decretó el estado de alarma y forman parte de uno de los sectores que más está sufriendo los estragos de esta crisis sanitaria, las tiendas han sido de las más rápidas en adaptar sus catálogos a la situación actual. No podemos salir a la calle, así que no necesitamos ropa de invierno ni de verano, pero puede que sí de estar por casa. Los ejemplos se suceden entre las marcas, como Oysho (Inditex), que recientemente ha lanzado su línea 'When I'm at home' ('Cuando estoy en casa') y ofrece envíos a domicilio gratuitos y devoluciones de las prendas adquiridas durante la cuarentena hasta 30 días después de la reapertura de los comercios. O la deportiva JD, que invita a deshacerse del pijama con una recopilación de estilismos 'urbanos'.

Por su parte, las 'influencers' también aprovechan la coyuntura sugiriendo modelitos cómodos, como Alexandra Pereira (Lovely Pepa) que recientemente compartió el vídeo: '7 looks para estar en casa'.