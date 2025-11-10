Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Salud

La ciencia dicta sentencia: a cierta edad, mejor 'fofisano' que por debajo del peso

Un IMC demasiado bajo triplica el riesgo de mortalidad respecto a los valores normales, concluye un estudio danés

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:03

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Pasarse de kilos se ha relacionado con una salud empobrecida. Y si bien es verdad que la obesidad conlleva riesgos –sobre todo, cardiovasculares–, cometeríamos un ... error al pensar que todo se arregla sometiéndonos a un proceso de adelgazamiento agresivo. Es decir, matarnos de hambre creyendo que eso nos hará más fuertes y menos proclives a las enfermedades es un error. De hecho, tal y como ha concluido un estudio llevado a cabo por el Steno Diabetes Center Aarhus (Dinamarca), tener un índice de masa corporal (IMC) bajo puede resultar más peligroso que un sobrepeso moderado. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  7. 7 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  8. 8

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  9. 9 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  10. 10

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La ciencia dicta sentencia: a cierta edad, mejor 'fofisano' que por debajo del peso

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La ciencia dicta sentencia: a cierta edad, mejor &#039;fofisano&#039; que por debajo del peso