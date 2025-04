Oficios del amor posmoderno

Gerardo Elorriaga Domingo, 5 de julio 2020, 20:48 Comenta Compartir

El teléfono móvil es el mejor aliado de los aventureros sexuales, pero, a veces, también se convierte en el peor delator. La peripecia extramatrimonial de Ricardo se puede explicar de forma sucinta. Ana, su esposa, curioseó y descubrió que intercambiaba whatsapps eróticos con otras mujeres y participaba en chats en los que daba rienda suelta a sus fantasías. No rompieron, pero la desconfianza llegó para quedarse y la pareja buscó ayuda profesional para superar la crisis. La psicóloga y sexóloga clínica Nayara Malnero les aportó su experiencia como 'sex coach', una nueva forma de asesoría en el ámbito de las relaciones que «pretende orientar en los atascos de pareja», explica. Pero advierte de que su mediación es efectiva con conflictos sin dimensión traumática. No se trata de un caso excepcional. El engaño, virtual o real, es habitual y según Ashley Madison, firma especializada en citas clandestinas, tan sólo en España se producen 16.000 escarceos mensuales.

La aparición de estos asesores conyugales resulta de una mayor complicación de nuestra vida sentimental. «La diversificación responde la evolución de las relaciones de pareja. A más necesidades, más especialización». A su juicio, el individuo ha ganado en calidad de vida y también en curiosidad, lo que condiciona sus expectativas hasta en el plano más íntimo. «Antes, uno se planteaba la pareja para toda la vida, ahora eso se cuestiona porque evolucionamos y somos más exigentes con el otro e, incluso, surgen nuevas fórmulas como el poliamor o los 'swinger', que practican sexo con terceros. Ya no hay reglas inamovibles y eso conlleva problemas».

La insatisfacción erótica propicia el 'sex coaching', una labor surgida en Estados Unidos y que se basa en obtener resultados específicos a partir de objetivos concretos. La clave de su eficacia, según explica Malnero, radica en la comunicación. «No se habla de sexo cuando se trata de una pieza esencial de la relación, cuesta mucho y en pareja aún más», lamenta. La influencia de clichés y las decisiones precipitadas, en su opinión, dificultan la solución. «Carecemos de educación al respecto», arguye la autora de 'Sexo a distancia' (Lunwerg Editores).

La formación y la escucha son fundamentales para evitar la ruptura. Pero a veces el divorcio se convierte en la única salida al final del túnel: al menos 57 de cada 100 matrimonios optan por seguir caminos distintos. «El enamoramiento es una reacción química insostenible en el tiempo», lamenta, y asegura que el horizonte ideal es el amor de verdad. «Es tranquilo y llega cuando ves los defectos del otro y, aún así, te quieres quedar con él».

«Se quieren más que antes»

¿Y qué fue de Ricardo y Ana? Se plantearon la conveniencia de seguir juntos y tomaron drásticas decisiones: él renunció al cibersexo y ella abandonó sus reproches. «El resultado es que se quieren más que antes».

La red puede ser un abismo en el que se precipitan las mejores intenciones. Pero seamos justos. Lo que quita Internet, también lo da a manos llenas. En torno al 40% de las relaciones actuales han surgido en el seno de webs de contactos y aplicaciones para móviles. Ahora bien, ¿por qué lo llamamos amor? «Estas herramientas son fenomenales si tienes en cuenta el tipo de propósito de sus usuarios. Si buscas estabilidad, puedes desilusionarte rápidamente», puntualiza la escritora Montaña Vázquez, experta en 'matchmaking', una nueva tendencia que facilita la tarea de hallar compañero en estos tiempos de confusión posmoderna.

Su misión recuerda a las agencias matrimoniales de antaño, pero aquí el promotor no se queda esperando que alguien abra tímidamente la puerta esmerilada. La técnica recuerda a la de los cazatalentos, que buscan candidatos incluso entre aquellos que, 'a priori', no precisan renovar su empleo. «Me muevo habitualmente en eventos de emprendedores y recabo siempre el estado sentimental cuando alguien me parece que puede encajar en mis búsquedas», indica la propietaria de The Matchmaking Agency. El perfil de sus usuarios es alguien de entre 35 y 60 años, con alto nivel cultural y aceptable estatus socioeconómico.

Pero nadie nos puede hacer el trabajo duro ni tampoco hay certezas de futuro pese a que dos perfiles compartan un buen número de características. El sujeto contemporáneo es, a menudo, víctima de sus contradicciones. «Nos han inculcado un modelo de perdurabilidad y fidelidad que no necesariamente va con nosotros. Y es que no queremos implicarnos porque supone mostrar nuestra vulnerabilidad».

Los estereotipos complican aún más la peripecia sentimental. La exaltación de la juventud conlleva una acepción del amor prácticamente adolescente que repudia a quienes exceden ese tramo de edad. Además, hombres y mujeres suelen diferir en su concepto de la relación cuando acceden a la mediana edad. «El hombre está acostumbrado a que se le admire y ya no encuentra ese aprecio entre las coetáneas, así que se fija en chicas que le valoren así». Las mujeres, en cambio, no cuentan con ese respaldo ni se estima su belleza y su experiencia. Un fenómeno creciente es el 'cubbing', su capacidad para seducir a muchachos que aprecian estas cualidades a pesar de que les separan más de veinte años.

La experta en urdir relaciones, autora de 'Match. Cómo encontrar pareja en la posmodernidad' (Alienta Editorial) aconseja ser la persona que queremos ser antes de afrontar nuevos retos. «Hemos de saber cómo somos y qué queremos, y, por supuesto, amarnos a nosotros para que nos amen los demás», propone, y reclama un ejercicio de introspección previo a cualquier iniciativa. El peso de la imagen y la inmediatez son otras rémoras en la búsqueda de partenaire. «Yo no proporciono fotografías y recomiendo no hacerse expectativas, que asuman la cita como parte de un proceso para seguir creciendo». La fidelidad a uno mismo, con sus contradicciones y flaquezas, proporciona los mayores logros, según su criterio.

«Es más fácil verte dentro de un monitor, moverte dentro de un contexto virtual, pero así nos encontramos tantas sorpresas negativas», advierte. Y tampoco podemos confiar en que al otro lado de la pantalla haya alguien esperando a poner el 'happy end' a la historia.

El diccionario App dating: Aplicación de móvil para encuentros reales, independientemente de su objetivo.

Sex coach: Especialista en sexología que,a la manera de un entrenador personal, ayuda a mejorar las relaciones íntimas.

Matchmaker: Profesional de la búsqueda de pareja que, a diferencia de las agencias matrimoniales, busca de forma proactiva, a la manera del 'hed hunting' o cazatalentos

Cubbing: Tendencia sexual protagonizada por hombres jóvenes que buscan mujeres mayores que ellos, con una diferencia de edad de 30 años o más.

Sexting: Práctica sexual nopresencial, basada en el envío de material erótico a través delordenador o el móvil.

Edadismo: Rechazo a las personas por su edad, en este caso, como posible 'partenaire'.sexual o aspirante a una relación sentimental