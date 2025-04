Nostalgia de los bares

Una caña de Mahou y una de boquerones en vinagre

No habrá nadie en toda España que no haya fantaseado con lo que va a hacer el 'día después', cuando cese el estado de alarma, y en muchas de esas ensoñaciones aparece en lugar destacado algún bar. Normalmente, para qué vamos a engañarnos, se trata de más de uno. Al presidente de los hosteleros no podemos ponerle en ese compromiso, pero ¿qué establecimiento será el primero que pisen nuestros otros dos interlocutores?

El cantante Jaime Urrutia, con la actividad profesional paralizada también por el coronavirus, reparte sus lealtades entre los de casa y los de fuera: «Estos días echo de menos todos los bares de carretera, que es donde normalmente vivo, donde quiera que sea. Y, lógicamente, los más cercanos a mi domicilio en Madrid, el Gómez y Casa Braulio, que tienen Mahou 5 Estrellas y buenísimos boquerones en vinagre, que es, normalmente, por lo que se mide un buen bar», dice el hombre que canta aquello de «bares, qué lugares tan gratos para conversar» y que en otra letra optaba por pedir «una caña de Mahou y una de rabo de toro».

El sociólogo Luis Navarro Ardoy vive en la capital andaluza, un paraíso de bares, tapas y raciones, así que no sorprende que también tenga los planes hechos: «Una persona de bares como yo, un sociólogo de calle como me suelo identificar, sí o sí echa de menos muchos de los bares del barrio, ese barrio único y con tanta identidad en la ciudad de Sevilla que es el Cerro del Águila o, dicho de una forma más fina, Eagle Hill. Como me tengo que mojar, diré los tres bares que serán los primeros que visite cuando todo esto acabe, en un orden que dependerá del estado de ánimo y clima del día de la 'expulsión': En K'Rafaé, La Taberna y Micelas. ¡Nos vemos en los bares!».