Así funciona el 'misterioso' radar del peligro que todos tenemos en la cabeza

¿Confías mucho en tu intuición? Pues ten cuidado porque puede fallar

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:00

Tiene el tamaño de una almendra y está alojada en mitad del cerebro. La amígdala es un poderoso radar del peligro y puede estar detrás ... de muchas de esas sensaciones que llamamos intuición o sexto sentido. La neurocientífica DiegoEmilia Redolar la define como «una estructura subcortical que continuamente está buscando señales de peligro en nuestro entorno».Esta experta de la Universitat Oberta de Catalunya acaba de completar un experimento en laboratorio que ayuda a entender cómo funciona. Spoiler: sí, detectamos el peligro inminente antes incluso de ser conscientes de él.

