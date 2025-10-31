Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vivir | Relaciones humanas

¿Tengo que dejar herencia a un hijastro? ¿Y pasarle una pensión?

Estos son los derechos y deberes de las familias reconstituidas

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:00

Tus dos niños, la mía y la que tenemos en común. Esta podría ser la descripción de una de tantas familias reconstituidas, nombre con el ... que se conoce oficialmente a los hogares en los que al menos uno de los miembros de la pareja tiene hijos de una relación anterior. Muchos ya son padres y ahora también... padrastros, un rol que no siempre es fácil de gestionar pese a que cada vez son más los hombres y mujeres con hijos que rehacen su vida sentimental con otras personas.

