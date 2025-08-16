Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al ritmo de La Pasarela. Una pareja baila durante la verbena vespertina en Quel. Sonia Tercero
Nos vamos de verbena a... Quel (La Rioja)

La orquesta La Pasarela se derrite a 39 grados: «Aquí lo importante es que la gente baile»

De Marisol a Tom Jones, esta formación lleva 35 años animando las fiestas populares con música de todo tipo y ya van por la tercera generación

Pío García

Pío García

Logroño

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:40

Escucha la noticia

7 min.

A las ocho menos cuarto de la tarde, el termómetro del móvil marca 40 grados. El escenario está montado en un parking vacío, detrás del ... frontón. El sol todavía campea en un cielo azulísimo, aunque poco a poco se va escondiendo detrás de un edificio. Cuatro pelotaris calientan en una bocacalle; su partido comienza en quince minutos. La gente del pueblo pasa a su lado y les da ánimos con un puntito de sorna: «¡Hoy no hace falta que calentéis mucho!», les gritan. Ellos, concentrados, hacen como que no escuchan. En una lonja vecina, la Peña La Repeña ha montado un bar. Los mozos salen cargados con tanques de cerveza y piscinas de calimocho. En el parking reconvertido en pista de baile, el Ayuntamiento de Quel ha instalado dos tenderetes: en uno se fríe choricillo y en otro se reparten vasitos de vino tinto. Una hucha anima a depositar un euro para la ermita del Cristo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  3. 3 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  4. 4 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  5. 5 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  6. 6 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  7. 7 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  8. 8

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  9. 9

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  10. 10

    Javi López, muy cerca del Betis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La orquesta La Pasarela se derrite a 39 grados: «Aquí lo importante es que la gente baile»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La orquesta La Pasarela se derrite a 39 grados: «Aquí lo importante es que la gente baile»