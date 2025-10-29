Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Nutrición

Ir al psicólogo... para adelgazar: así son los centros del siglo XXI para perder peso

Ya no solo se trabaja la nutrición: los especialistas entienden la salud mental como piedra angular de este proceso

Julia Fernández

Julia Fernández

Martes, 28 de octubre 2025

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

En los años 80, famosas como Carmen Sevilla y Christina Onassis hacían retiros para adelgazar. Se iban unos días (una semana o más) a alguna ... clínica y volvían a la vida pública luciendo figura. Hoy en día, esas clínicas poco tienen que ver con las actuales, hayan cambiado o no de nombre. Los centros para adelgazar en el siglo XXI no abordan solo cuántos kilos nos sobran, sino el bienestar mental. «Es la pescadilla que se muerde la cola», señala la psicóloga María Contreras. Lo uno sin lo otro funciona mal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  5. 5 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  6. 6

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  7. 7

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9

    Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ir al psicólogo... para adelgazar: así son los centros del siglo XXI para perder peso

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Ir al psicólogo... para adelgazar: así son los centros del siglo XXI para perder peso