Adobe Stock
Vivir | Nutrición

Mercado 'veggie': más oferta, pero menos saludable

El último informe del sector revela el descontento con los procesados 'plant based': «Son muy artificiales», se quejan los consumidores

Julia Fernández

Julia Fernández

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:58

Ser 'veggie' en nuestro país en los tiempos que corren es mucho más fácil que hace diez años. Con un simple paseo por el súper ... de nuestro barrio nos daremos cuenta del gran número de productos veganos y vegetarianos que hay a nuestro alcance: desde hamburguesas vegetarianas a base de brócoli y arroz a patés de berenjena, pasando por sobrasada vegana, salchichas de tofu, bebidas vegetales de cualquier tipo...

