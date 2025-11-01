Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vivir | Nutrición

Cuatro cenas distintas en casa: ¿es mejor comer todos lo mismo o hay que hacer 'a la carta'?

«Cometemos un error si convertimos los hogares en restaurantes. No lo son», advierten los expertos

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:02

Hacemos demasiadas cosas sin pensarlas, como siguiendo una inercia ancestral que a menudo nos complica la vida. Hora de la cena. Dos adultos y dos ... niños se sentarán a la mesa. Tras el preceptivo amago de rifirrafe sobre a quién le tocaba ponerla, arranca el desfile de platos. ¿Cuántas cenas distintas se servirían en su casa? ¿Para todos lo mismo? ¿Dos posibilidades? ¿tres? ¿cuatro?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

