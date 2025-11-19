Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Nutrición

¿Te atreves con un brownie de harina de insecto?

No se trata de comerte al bicho entero, pues la ciencia encuentra nuevas formas para degustarlos

Julia Fernández

Julia Fernández

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Hace quince años la FAO lanzó su primer informe sobre la necesidad de incluir insectos en nuestra dieta. Venía a decir que era el alimento ... del futuro por sus valores nutricionales y también porque son sostenibles (más que la agricultura o la ganadería tradicionales). Más de uno y de dos tuvo náuseas solo con ver los titulares. Ahora mismo, en España hay autorización para vender cuatro tipos para consumo humano. Sin embargo, pocos son los que se animan siquiera a probarlos, por muy 'eco' que se consideren.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  2. 2 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  6. 6

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  9. 9 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  10. 10 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Te atreves con un brownie de harina de insecto?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Te atreves con un brownie de harina de insecto?