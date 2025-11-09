Falapos, gata, rayos dormidos... Los fenómenos de mal tiempo que se avecinan
Hacemos un repaso a las palabras más curiosas del clima invernal
Viernes, 7 de noviembre 2025
Escucha la noticia
4 min.
Los términos y expresiones relativos al tiempo meteorológico darían para un diccionario de los gruesos. José Miguel Viñas acaba de publicar uno, 'Diccionario meteorológico y ... climático' (Alianza Editorial). Ahora que estamos caminando hacia el invierno (aunque a ratos o a días no lo parezca) rescatamos algunos de los conceptos más curiosos para invocar a la lluvia, la niebla y las nubes grises que deberíamos tener estos días sobre nuestras cabezas.
Aguarradillas
Llovizna que, con el ambiente muy cargado de humedad, se produce de forma irregular algunas mañanas de invierno y primavera. También se les llama así a los típicos chaparrones del mes de abril.
Aturbonarse
Cuando el cielo se oscurece y adquiere un aspecto amenazante, poco antes de que descargue una tormenta, con el aire todavía encalmado y una sensación de intenso bochorno.
Barda
Banda de nubes oscuras, de aspecto amenazante, situada justo sobre el horizonte marino.
Champlazo
Chubasco intenso de corta duración.
Chapina
La nieve traslúcida que va quedando a medida que se va fundiendo. El nombre hace alusión al ruido que se hace al pisarla (chap), similar al chapoteo de los charcos.
Escacharrante
Nombre coloquial que recibe el trueno muy fuerte, generado por un rayo que impacta cerca de nuestra posición.
Escañacabras
Chubasco frío de primavera.
Falapo
Copo de nieve.
Fraile
Pompa de aire que se forma a veces en un charco como consecuencia del impacto de una gota de lluvia. También se llama gorgorito y gargulito.
Gafura
Frío intenso.
Fusilazo
Relámpago de una tormenta lejana que ilumina el horizonte nocturno, pero sin llegar a percibirse el ruido del trueno.
Fusquia
Fuertes ráfagas de viento que preceden a la tormenta.
Gata
Jirón nuboso que se forma sobre la falda de un monte o montaña y evoluciona sobre ella ascendiendo como si fuera gateando.
Garrampazo
Rayo.
Gustnado
Se le dice al remolino de viento que se genera en un frente de racha.
Humo ártico
Jirones de niebla que se forman sobre una superficie de agua (mar, lago, río) a una temperatura significativamente superior que la del aire situado sobre ella.
Lago de aire frío
Masa de aire frío de poco espesor que se va formando durante la noche en los valles y zonas deprimidas de terreno, rodeada de montañas, como consecuencia de la pérdida de calor por radiación en las laderas cercanas.
Lampo
Término para referirse al resplandor del relámpago.
Lluvia de sangre o lluvia de barro
Lluvia en la que las gotas contienen una elevada concentración de polvo mineral, procedente en su mayor parte de un área desértica. Estas lluvias sanguinolentas son relativamente frecuentes en los países ribereños del Mediterráneo debido a la cercanía del desierto del Sáhara.
Luz santa
Aureola que se observa alrededor de una sombra cuando esta se proyecta sobre un campo de hierba o cereal. Es particularmente brillante si dicha cubierta vegetal está mojada.
Mancar
Disminuir la fuerza del viento o de las olas.
Marullo
Olas que levanta el viento.
Meamea
Llovizna. También se le dice murrina, que tiene hasta verbo (murrinear).
Nevada de cigüeña
Hace referencia a una pequeña nevada en la que la nieve no llega a cuajar sobre el suelo. Se conoce también popularmente como nevusquina.
Niebla meona
Forma coloquial de referirse a una niebla que moja. En algunos lugares le llaman niebla chorrera. Cuando las nieblas son particularmente densas, las colisiones entre gotitas son frecuentes, uniéndose muchas entre sí y dando lugar a la formación de gotas de mayor tamaño, aunque inferior a las de llovizna.
Nieve podrida
Nieve típica de primavera, formada por capas blandas de nieve humedecida con bastantes huecos de aire, lo que da poca estabilidad a la parte superior del manto nivoso.
Nube sombrero
Nombre coloquial con el que se conoce a la nube en capuchón. Una imagen típica es esta nube sobre la cima del Teide, como si fuera un sombrero pequeño.
Panza de burro
Expresión coloquial que alude al cielo cuando está encapotado y tiene un color grisáceo que recuerda a la de la panza del burro.
Rayo dormido
Efecto que produce a veces el impacto de un rayo en un árbol cuando, en lugar de provocar la combustión instantánea, dicho proceso se ralentiza y produce inicialmente solo en el interior del tronco y las raíces, sin que el árbol muestre signos visibles de ello.
Regirada
Cambio brusco de tiempo, volviéndose desapacible.
Tabuscazo
Chubasco intenso y repentino de lluvia, nieve o granizo. También se dice tabusco.
Toscón
Costra de nieve endurecida que forma durante las ventiscas.
