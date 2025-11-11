Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Tecnología

Cómo desenmascarar una voz generada con IA

Cuando 'jugar a los espías' puede evitarte ser víctima de un 'deepfake'

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Los sistemas de inteligencia artificial (IA) ya pueden crear voces que parecen humanas. Es un gran avance tecnológico, pero también un riesgo demostrado. Que se ... lo pregunten si no a Elon Musk, cuya voz fue clonada el año pasado para ser usada en varias estafas 'cripto'. O a la actriz Emma Watson, que se encontró con varios clips en el foro 4chan con su voz profiriendo amenazas e insultos racistas. O a Tom Hanks, que se oyó a sí mismo promoviendo productos de salud con los que no tenía nada que ver. Y, ojo, que las víctimas de este tipo de fraude no solo son famosos. Puedes serlo tú mismo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, al recibir una llamada de un pariente en apuros que necesita una transferencia urgente... Y es una voz creada por IA, un 'deepfake' de audio como los que ya han afectado a muchas personas particulares y empresas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  4. 4 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  5. 5

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud
  6. 6

    Solicitan 19 años de cárcel por maltratar y violar en Donostia a la que fue su mujer 40 años
  7. 7

    Osakidetza implanta un sistema que mejora un 80% la seguridad de las cirugías pediátricas
  8. 8

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  9. 9 El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad»
  10. 10 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cómo desenmascarar una voz generada con IA

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Cómo desenmascarar una voz generada con IA