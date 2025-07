El desarrollo de aplicaciones web y el arte para videojuegos son su oficio. Ha estudiado ambas, y de lo primero ya ha trabajado tras sacarse ... un grado superior. Pero Cristina Santiago (26 años, Montejicar, Granada) se saca un dinerillo en Valencia con otra de sus pasiones: los animales. Cuando los amos se van de vacaciones, ella cuida a sus mascotas. Así es esta 'nanny' de peludos. «Consigo hacer de mis dos pasatiempos favoritos, mi trabajo».

– ¿Por qué vacaciones entre 'peludos'?

– Empecé buscando trabajo de niñera o de camarera para ganar algo de dinero durante las vacaciones de la universidad. Fue así como caí en la cuenta de que igual que los padres necesitan niñera para sus hijos durante el verano, las mascotas también necesitan quién las cuide durante las vacaciones de sus familias.

– ¿Sólo perros u otras mascotas?

– Me encantan los animales, así que no tengo problema en cuidar cualquier tipo de mascota, siempre que sean educados (sonríe).

– ¿Qué es lo más exótico que has cuidado?

– Generalmente son perros y gatos, pero también cuidé una parejita de hámsters en una ocasión.

– ¿A cuántas mascotas llegas a cuidar un verano?

– A lo largo de todo el verano podrían ser de unas 15 a 20 mascotas.

– ¿Muchos a la vez?

– Si son de la misma familia sí, pero no me gusta mezclar mascotas que no se conocen, es una forma sencilla de evitar problemas.

– ¿Cómo es un día con tus 'peludos'?

– Me adapto a las peticiones de los dueños, pero generalmente me levanto temprano y los saco a pasear. A la vuelta les doy la comida y me encargo de las tareas del día que necesite hacer. A mediodía, volvemos a pasear y les dedico la tarde, ya sea jugando con ellos o dándoles mimos. A media tarde damos un paseo largo y al volver les doy la cena. Por último, antes de dormir, un paseo cortito.

– Después no tendrás ganas de tener perro propio, ¿no?

– He tenido perros en casa desde que nací. Estoy muy acostumbrada al alboroto y la animación en la casa que implica tener mascotas. Quizás puedan ser abrumadores en ocasiones, pero la alegría que traen siempre lo compensa.

– ¿Al tuyo te lo llevas de viaje o lo cuida un colega de oficio?

– En casa de mis padres tengo la suerte de vivir puerta con puerta con mi abuela, a la que también le encantan los animales, así que ella los ha cuidado cuando me voy de vacaciones.

– ¿Alguna raza da más 'guerra' que otra?

– En realidad, la raza no es lo principal. Cuando voy a cuidar un perro me gusta quedar con el dueño o dueña antes, para ver cómo se comporta. La educación que se le ha dado es lo más importante. He cuidado perros de razas grandes muy educados y obedientes y perros más pequeños con los que es más difícil tratar.

– ¿Cuánto vale dejar un perro para cuidar?

– Unos 20 euros el día, depende un poco de los cuidados que requieren. No es lo mismo un cachorro que un perro más mayor, por ejemplo.

– ¿Cuánto tiempo te lo dejan y cuánto ha sido lo máximo?

– El tiempo es muy variado, he cuidado mascotas por unas horas, mientras sus dueños visitan Valencia. Lo normal son unos cuatro o cinco días. Pero he llegado a quedarme con un perro durante dos semanas.

– Tendrás un sinfín de anécdotas en tu trabajo...

– Hay una que me da mucha ternura cada vez que me acuerdo. 'Mate' es un perrito al que me suelen pedir que saque a pasear. Siempre que llego a su casa se pone muy contento de verme, y en una ocasión, cuando volvimos del paseo, no quería que me fuera, se puso frente a la puerta del ascensor y no quería moverse. Me hizo mucha gracia.

– ¿Qué perfil tienen tus clientes?

– Suelen ser familias que viajan fuera de España o a lugares donde no pueden llevar a su mascota.

– ¿Y vacaciones tú cuándo?

– Me tomo un par de semanas antes o después de la temporada alta para visitar a mi familia en Granada.

– ¿Algún dueño te pide algo especial?

– Algunas mascotas requieren cuidados como medicamentos diarios o dietas especiales. Siempre que el dueño o dueña me proporcione lo necesario no tengo problema en adaptarme a sus necesidades.

– ¿Alguien que te haya pedido un cuidado o capricho casi surreal?

– Más que una petición fue una situación. La dueña no me avisó con antelación. Si cada vez que yo comía no le daba de comer de mi plato al perro, le daba berrinche y se hacía pis por toda la casa, aunque acabáramos de volver del paseo.