Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

¿Sabes que puedes 'devolver' una casa?

Así se reclama por vicios ocultos y defectos de contrucción de una vivienda

Iratxe Bernal

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:23

Comenta

Casi cualquier cosa que compremos tiene una garantía, un período durante el cual el fabricante o vendedor se compromete a reparar o reemplazar el producto ... si este resulta defectuoso. Un mueble, un electrodoméstico… Pero qué ocurre si el problema está en la vivienda que hemos adquirido. ¿Qué pasa si apenas finalizada la mudanza vemos que tenemos una fuga, humedades o una plaga de termitas? O, todavía peor, ¿y si una inspección técnica detecta un problema en un elemento estructural o aluminosis? ¿Puedo reclamar? ¿A quién y cómo?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  2. 2 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    «La dislexia se diagnostica muy tarde, cuando el niño ya ha sufrido un montón»
  5. 5

    «Se van a ver imágenes inéditas de la Guerra Civil en Gipuzkoa»
  6. 6

    Las jornadas perdidas por huelgas en Gipuzkoa alcanzan máximos de los últimos trece años
  7. 7 «Teníamos el coche fichado y no lo hemos dejado pasar»
  8. 8

    Cuatro agentes de paisano con bolsas en un operativo discreto en Igara
  9. 9 Cinco espejos en los que mirarse
  10. 10

    Anulan una oposición de ascenso en la Policía Local de Irun por la exigencia del euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Sabes que puedes 'devolver' una casa?

¿Sabes que puedes &#039;devolver&#039; una casa?