Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Consumo

Elimina manchas, evita que la ropa se te pegue... hasta enhebra agujas. Estos son los superpoderes de la laca que no te esperas

Además de para fijar el peinado, este cosmético tiene múltiples usos en el ámbito doméstico

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

La laca es un producto claramente infravalorado. Sirve para muchísimas más cosas que para mantener en perfecto estado de revista el cardado de las abuelas ... o dar el toque definitivo a un buen 'clean look', el peinado de moda entre las adolescentes. Este imprescindible de la década de los 80 –no faltaba un bote de laca en ningún cuarto de baño del mundo– también es un potente desincrustante, «posiblemente uno de los mejores que hay», puntualiza la experta en orden y limpieza Begoña Pérez, conocida en redes sociales como 'La Ordenatriz'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  3. 3 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  4. 4

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  5. 5 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  6. 6

    5.000 usuarios diarios se beneficiarán del nuevo andén de Atotxa y la doble vía de Gaintxurizketa
  7. 7 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: «Igual no estaba conforme con su partido»
  8. 8

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  9. 9

    Para zampar rico y sin adornos
  10. 10 Que tu futuro televisor no te engañe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Elimina manchas, evita que la ropa se te pegue... hasta enhebra agujas. Estos son los superpoderes de la laca que no te esperas

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Elimina manchas, evita que la ropa se te pegue... hasta enhebra agujas. Estos son los superpoderes de la laca que no te esperas