¿Dura más el aspirador sin cable o tipo robot? ¿Compensa comprar una freidora de aire? Elige bien los pequeños electrodomésticos para no acumular trastos

Carmen Barreiro Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:18

En la década de los 80 triunfaron las yogurteras, un aparato por aquel entonces muy sofisticado con vasitos de cristal en su interior que se instaló en las cocinas de medio país... Y allí se quedó, en una esquina de la encimera o en el fondo de un armario. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos hecho yogures en una de esas máquinas? Ahora ocurre tres cuartos de lo mismo con freidoras de aire, robots de cocina o centros de planchado por poner solo tres ejemplos.

«No se trata de tener muchos aparatos o todo lo que sale nuevo sino de comprar los que verdaderamente vamos a usar porque un pequeño electrodoméstico puede ser un auxiliar muy valioso o convertirse en un trasto inútil si no lo utilizamos o se avería pronto», advierten en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Las ocho principales asociaciones europeas de consumo han hecho una macroencuesta entre sus socios para conocer de primera mano su opinión sobre la «fiabilidad, duración y marcas mejor valoradas» de los seis pequeños electrodomésticos más usados y estos son los resultados.

ASPIRADOR CON CABLE 10 AÑOS Y 7 MESES

La principal causa para cambiar un aspirador es que se rompa y no salga a cuenta arreglar la avería. Los que llevan cable son los que más tiempo duran sin estropearse. Si lo que buscas es un aparato eficaz, duradero y con bajo mantenimiento para limpiar la casa, esta es una buena opción. ¿La contra? Es el más engorroso para mover.

Marcas mejor valoradas por los usuarios: Miele (87), Nilfisk (83) y Vorwerk (82).

ASPIRADOR SIN CABLE 4 AÑOS Y 9 MESES

En comparación con los otros modelos, los inalámbricos son los que menos duran y los que más rápido se rompen. «A su favor diremos que son los que más se usan, con diferencia».

Marcas mejor valoradas por los usuarios:Vorwerk (83), Samsung (78) y Philips (77).

ROBOT 5 AÑOS Y 4 MESES

Los robots que aspiran solos tampoco tienen una vida especialmente longeva, sobre todo si se les da uso. Según los datos que maneja la OCU, la mitad de los usuarios de este tipo de aspiradores «los ponen a trabajar tres veces a la semana como mínimo».

Marcas mejor valoradas por los usuarios:Dreame (81), Roborock (80), Xiaomi (78).

ROBOT DE COCINA 10 AÑOS Y 10 MESES

Es una de la compras que más debate genera. No solo por su precio sino también por lo que ocupa. Se calcula que dos de cada diez hogares tienen uno. Los accesorios se averían con cierta facilidad y «no siempre son fáciles y rápidos de reemplazar».

Marcas mejor valoradas por los usuarios:Thermomix (85), Moulinex (76) y Lidl (76).

CAFETERA CÁPSULAS 6 AÑOS Y 2 MESES

La mayoría de los hogares tienen una cafetera de cápsulas, aunque los más cafeteros prefieren las exprés, que duran un par de años más... y eso que se usan bastante más que las de cápsula. La mayoría de los usuarios de las cafeteras exprés (71%) «hacen dos tazas de café al día como mínimo, mientras que solo la mitad los que tienen una de cápsulas (48%) igualan esa cantidad». Eso sí, las fugas son la avería más habitual en ambos casos.

Marcas mejor valoradas por los usuarios:En cafeteras exprés, Jura (89), Ariete (83) y Silver Crest (82), mientras que en las de cápsula son Illy (84), Nespresso (82) y Krups (81).

MICROONDAS 10 AÑOS Y 10 MESES

Es uno de los electrodomésticos más populares y duraderos. Está presente en el 91% de los hogares españoles y además se averían bastante poco para el uso tan intensivo que se le da. Si queremos prolongar un poco más su vida media, es aconsejable no encenderlo cuando esté vacío ni utilizarlo como repisa, una práctica muy habitual cuando el aparato no está encastrado. «Tampoco es conveniente utilizar productos abrasivos para su limpieza. Basta con pasar un paño húmedo con una mezcla de agua tibia y jabón», recomiendan los expertos.

Marcas mejor valoradas por los usuarios:Daewoo (84) y con 83 puntos empatan Bosch, Zanussi y Miele.

FREIDORA DE AIRE 5 AÑOS Y 3 MESES

Las freidoras de aire ya ocupan las encimeras de un tercio de los hogares, pero también es verdad que «al tratarse de una tecnología en constante evolución, muchos de los usuarios las cambian al poco tiempo de comprarlas por otro modelo mejor». Según la encuesta realizada por la OCU, uno de la cada cinco usuarios cocina a diario en ella. Uno de los mayores inconvenientes que destacan los compradores es su tamaño. Coinciden en que si tienes poco espacio en la cocina y apenas la usas, es un electrodoméstico del que podrías prescindir.

Marcas mejor valoradas por los usuarios:Becken (84), Ninja (83) y Cosori (83).

PLANCHA 8 AÑOS Y 5 MESES

Las planchas de vapor convencionales todavía ganan por goleada a los centros de planchado, bastante más caros y de mayor tamaño. La duración de ambos electrodomésticos es similiar, unos ocho años y medio. ¿Cuando compensa comprar un centro de planchado? «Si necesitas planchar gran cantidad de ropa, buscas un acabado profesional o tienes que dejar impecables prendas con arrugas muy difíciles de eliminar o que requieren de vapor vertical. Eso sí, es más pesada y difícil de guardar que la de vapor».

Marcas mejor valoradas por los usuarios:En planchas de vapor, Bosch (81), Philips (81) y Braun (80), mientras que en centros de planchado triunfan Laurastar (89), Philips (80) y Bosch (79).

Ampliar Se me ha roto la lavadora, ¿compro una o la arreglo? Cuando tengas dudas sobre si te compensa arreglar un electrodoméstico o comprar uno nuevo, aplica la fórmula de la amortización. «Imaginemos una lavadora: Al precio actual del aparato (150 euros), se le suma el de la reparación (70). El resultado (220) se divide entre el número de años de vida (4) que le quedan al electrodomético. Esa cifra (55) es la que debemos comparar con el resultado de dividir el precio de una lavadora nueva (600) entre los años de vida útil del aparato (10). Si el número resultante (60) es superior al de la primera operacaión (55) significa que no nos compensa comprar una lavadora nueva».