Las diez noticias clave de la jornada
Vivir | Consumo

Detalles que no se te pueden pasar al pagar la fianza para comprar un piso

Los contratos de arras están para evitar imprevistos, pero nos aguardan sorpresas desagradables si no los hacemos bien

Iratxe Bernal

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:24

Hemos encontrado un piso que nos gusta y podemos pagar y, como sabemos que es una suerte, queremos 'atarlo' y eso supone pagar un adelanto, ... una fianza que nos asegure que no se lo venderán a otro mientras nosotros negociamos la hipoteca. Es una práctica muy habitual, pero también muy arriesgada si no lo hacemos a través de un contrato de arras. ¿Sabes qué es, a qué te obliga o de qué te puede librar? Pues atiende.

