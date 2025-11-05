Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Zumalakarregi mezcla historia, bertsos y música para revivir la Gipuzkoa del XIX

J. Z.

ormaiztegi.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:28

El Museo Zumalakarregi acogerá hoy, a las 19.00, una cita especial en la que bertsos, historia y música se darán la mano para viajar a la Gipuzkoa del siglo XIX.

El acto estará protagonizado por el bertsolari Aratz Igartzabal 'Potto', quien interpretará bertsos inspirados en la vida, la cultura y los acontecimientos de aquella época. A su lado, Mikel Alberdi, responsable de archivo e historiador del museo, ofrecerá el contexto histórico de cada verso, ayudando al público a entender mejor el momento y las historias que evocan las letras. La sesión contará además con la música en directo del trikitilari Iñaki Rezusta 'Txaxio', que pondrá ritmo y ambiente a la velada.

La entrada es gratuita, aunque es necesario inscribirse previamente escribiendo a la dirección mzumalakarregi@gipuzkoa.eus

No es la primera vez que el museo y el bertsolari colaboran: durante la inauguración de la exposición actual, Aratz ya interpretó bertsos de Juan Ignazio Iztueta, figura clave en la recuperación de la tradición musical guipuzcoana.

Esta actividad forma parte de la programación especial organizada con motivo de la exposición temporal 'Definitivamente Gipuzkoa: el territorio en el siglo XIX', inaugurada en junio dentro de las celebraciones por el 1000 aniversario de la palabra 'Ipuscuua'. Desde entonces, el Museo Zumalakarregi ha impulsado visitas guiadas, talleres familiares, charlas y excursiones para descubrir la historia, la geología y la identidad del territorio.

