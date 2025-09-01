Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zuhatz Sukia Badajozen buruturiko txapelketan. TXINDOKI A.T.

Tolosa Goierri

Zuhatz Sukia pisu jaurtitzailea, maila nagusirako prest

J. ZABALA

ATAUN.

Astelehena, 1 iraila 2025, 20:03

Zuhatz Sukia ataundarra euskal atletismoko izen berrien artean ari da bere lekua egiten. Irailean 19 urte beteko ditu, eta Txindoki-Jaso taldeko kide gisa, azken urteetan garapen ikusgarria izan du. Horren erakusgarri da uztailean lortutako urrezko domina, 20 urtez azpiko kategorian. Garaipen horri esker, gaur egun Espainiako txapeldun da.

Bere lehen urratsak 2021ean eman zituen, Oviedon jokatutako 16 urtez azpiko estatuko txapelketan. Orduan 13,38 metroko jaurtiketa egin zuen lau kiloko pisuarekin. Ordutik aurrera, emaitza bikainak eskuratu ditu txapelketa ugaritan. Azken erakustaldia Badajozen izan zuen, Espainiako Txapelketan, non 6 kiloko pisua 17,64 metrotara jaurti eta garaile nagusi izatea lortu zuen deual aste batzuk. Momentura arte lortutako garaipen garrantzitsuena da azken hau, eta orain datorren denboraldiko probetarako prestatzen jarraitzen du, bere markak hobetzeko asmoz.

Denboraldi berriari ekingo dio aurki. Kategoriaz aldatuko du aurten, eta Espainiako txapelketa nagusiak izango ditu jomugan, bai pista estalikoak, bai aire librekoak, nahiz eta badakien maila nagusian lehiatzea zaila dela.

diariovasco Zuhatz Sukia pisu jaurtitzailea, maila nagusirako prest

