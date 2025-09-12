Zizurkil eta Asteasu arteko bidegorria itxita egongo da partzialki

Tolosa GoierriZizurkil eta Asteasu arteko bidegorria itxita egongo da partzialki
A. N.
zizurkil-asteasu.
Ostirala, 12 iraila 2025, 20:44
Datorren astelehenean Zizurkil eta Asteasu lotzen dituen bidegorria berritzeko lanak hasiko dituzte. Zehazki, bidean dauden egurrezko pasabideak konpondu eta berrituko dira. Bost aste iraungo dute lanek. Pasabideak banaka konponduko dira, baina lanek irauten duten bitartean, dagokiona itxita egongo da.
Horrela, lehenengo Asteasutik gertuen dagoen egurrezko pasabidean egingo dituzte lanak, 3,8 kilometroan dagoenean. Lan hauek irailaren 15ean hasi eta 28ra egitea aurreikusten dute. Ondoren, irailaren 29tik urriaren 12ra bitartean, 3,35 kilomtroan dagoena eraberrituko dute, industriagunetik gertuen dagoena; eta, azkenik, urriaren 13tik 19ra, Burrustidi baserriaren atzealdean dagoena itxiko da. Kasu honetan, pasabidez kendu eta berria jarriko da.
