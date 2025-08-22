Zineforum saioa bihar frontoi txikian Harrikalariak antolatuta

Tolosa GoierriZineforum saioa bihar frontoi txikian Harrikalariak antolatuta
Amaia Núñez
ormaiztegi.
Ostirala, 22 abuztua 2025, 20:43
Udako egitarauaren baitan, Zineforum saioa antolatu du bihar iganderako Harrikalariak gazte asanbladak frontoi txikian. Udako azken zine emanaldia izango da. Proiekzioa 22:00etan hasiko da.
Gainera, egitarau berezia agurtzeko, irailaren 5 eta 6an Kintoburu antolatuko du gazte asanbladak.
Liburuentzako postontzia
Astelehenean jarriko da martxan udal liburutegian maileguan hartutako liburuak itzultzeko postontzia. Gizarte-etxearen kanpoaldean kokatuta egongo da eta edozein momentutan liburuak itzultzeko aukera emango du. Hala ere, ahal den heinean maileguak liburutegian bertan itzultzea gomendatzen dute.
