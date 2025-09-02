Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Zeraingo herriak bat egingo du ostiralean Palestinarekin elkartasunean

J. Z.

zerain.

Asteartea, 2 iraila 2025, 20:13

Herritarrek bat egingo du ostiral honetan 'Gernika Palestina' herri ekimenak egindako deialdiarekin. Ekimenaren helburua Palestinako herriari elkartasuna adieraztea eta Israelek bertan aurrera eramaten ari den genozidioa gelditzea exijitzea da.

Horretarako, burrunbada antolatu dute ostiral arratsaldean, 19:00etan, udaletxe aurrean. Antolatzaileek herritar guztiei luzatu diete parte hartzeko gonbidapena, elkartasun keinu kolektibo bat gauzatzeko asmoz.

Deialdi honen bidez, Zeraingo herriak ere bere ahotsa gehituko dio Euskal Herriko beste hainbat udalerritan asteburuan egingo diren protestei, Palestinaren aldeko aldarria ozen eta argi helarazteko.

