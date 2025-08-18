Zabor-tasa ordaintzeko epea ireki du Udalak

AbaltzisketaZabor-tasa ordaintzeko epea ireki du Udalak
Astelehena, 18 abuztua 2025, 20:02
Zabor-tasaren 2025ko lehenengo sei hilabeteko Errolda onartu du Udalak eta jendaurrean jartzeaz gain, berau ordaintzeko epea ireki da. Ordainketa epea irailaren 1era bitartean dago irekita. Ordainketa udal-bulegoetan edo Udalak Kutxabanken duen kontu korrontean egin ahal izango da.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.