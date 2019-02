XVII Blues Gaua, hoy, con Jon Gurrutxaga y Urbil Artola, entre otros Jon Gurrutxaga, en una imagen archivo. / AITOR Además, también habrá conciertos de The Black Note, A Contra Blues y Piano Blues Vermouth IMANOL ARRATIBEL Sábado, 16 febrero 2019, 00:40

El festival Blues Gaua, por 17º año consecutivo, se celebra hoy al mediodía por primera vez, y por la noche en los locales de las tabernas Izarra, Pasus, Atxulondo e Egarri, con entrada libre. Habrá la oportunidad de escuchar diferentes estilos del mejor blues y que este año se degustará con cuatro actuaciones.

La sesión de blues comenzará a la una del mediodía con la sesión de Piano Blues vermouth, en el bar Izarra. La cantante Blanca de la Plaza y la pianista Mónica Menéndez, del grupo madrileño The Black Note, ofrecerán un sugestivo espectáculo en el que mezclarán canciones conocidas con composiciones propias.

Continuará por la noche con el concierto acústico de los cantautores euskaldunes Jon Gurrutxaga & Urbil Artola, a las diez en el bar Pasus. Después de haber tomado parte en proyectos como Arima Beltza, en el que tocaba la batería y también cantaba, el eibartarra Jon Gurrutxaga presentará con Urbil Artola (guitarra dobro y slide) y un cuarteto rítmico su trabajo 'Kateak'.

La banda madrileña The Black Note tomará el relevo en el bar Atxulondo a las 23.15 horas. Es un quinteto de música negra en estado puro que deleitará con variados estilos como soul, rhythm&blues, funk, reggae y latin soul, y presentarán su segundo trabajo de estudio 'I'm here and I'm ready'.

Y finalizará con el grupo barcelonés A Contra Blues a las 00.30 horas en el bar Egarri. Doce años en la carretera, seis álbumes y la victoria en los European Blues Challenge en 2014 es el currículum del grupo que toma como base de su sonido el blues, el rock, y el country, definiendo su estilo con pinceladas de swing y de jazz. Además, presentarán su último disco, 'Heart and Guts', en el que la banda explora, a través de doce temas, aspectos como la superación personal.

El Danena, frente al Intxurre

El Primera Regional del Danena KE se enfrenta hoy al Intxurre KKE a las cuatro de la tarde en Elorri (Alegi). El Primera Juvenil se enfrenta hoy en la Copa al Urnieta KE a las 17.15 horas a domicilio en la sexta jornada.

Por su parte, el Cadete de Honor juega hoy a las doce horas contra el Touring KE en Fanderia (Renteria). El Primera Cadete A en la Copa se enfrenta hoy a las doce y media al Euskalduna SD en Ubitarte (Andoain), en la sexta jornada. El Primera Cadete B se enfrenta hoy al Lazkao KE a las diez horas en Elbarrena en la sexta jornada.

El Infantil de Honor se enfrenta hoy al Anaitasuna CD a las doce horas en San Juan (Azkoitia) en la cuarta jornada. El Primera Infantil juega hoy contra el Ostadar SKT A a las 13.45 horas en Michelin (Lasarte-Oria). El Infantil Txiki participación se enfrenta hoy a las doce horas al Amaikak Bat en Elbarrena.

El Alevín escuelas se enfrenta mañana al Ostadar SKT B a las doce horas en Arizti Handi (Lazkao). El Primera Cadete femenino se enfrenta hoy al Astigarragako Mundarro, a las 10.30 horas, en Astigarraga.