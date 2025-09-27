Xapolarunbatak eta Gaztelekua, martxan urrian ikasturte berriarekin

IdiazabalXapolarunbatak eta Gaztelekua, martxan urrian ikasturte berriarekin
Herriko haur eta gazteei aisialdi osasuntsua, parte-hartzailea eta balio positiboetan oinarritua eskaintzea da programen helburua
Idiazabal
Larunbata, 27 iraila 2025, 20:16
Ikasturte berriari hasiera emateko, Xapolarunbatak ekimenak eta Gaztelekuak beren ateak irekiko dituzte urrian. Xapolarunbatak, herriko haurrentzako aisialdi programak, urriaren 11tik maiatzaren 23ra egingo dira, hileko bigarren eta laugarren larunbatetan. Adinaren arabera bi talde osatuko dira: HH4-LH2koak 11.00etatik 13.00etara, eta LH3-LH5ekoak 16.30etik 18.30era. Saio guztietarako izen-ematea zabalik dago urriaren 5era arte, liburutegian edo linean egin daiteke, eta prezioa 56€ da (14 saio guztira).
Bestalde, Gaztelekuak ikasturte berriari ekingo dio urriaren 4an, LH6, DBH1, DBH2, DBH3 eta DBH4ko nerabeentzako aukera emanez aste-buruetan elkartzeko. Printzipioz, hiru talde osatuko dira: LH6 16.30etik 17.30era, DBH1 17.30etik 18.30era, eta DBH2-3-4 18.30etik 19.30era. Programazio berezia egongo da gabonetan, Aste Santu eta uda garaian.
Gaztelekuko jardueretan parte hartu nahi duten gurasoek urriaren 30ean, arratsaldeko 18.30etan, bilera batean parte hartu beharko dute Gaztelekuan. Parte-hartzaileak izena eman dezakete berdintasuna@idiazabal.eus helbidean.
Ekimen hauen bidez, herriko haur eta gazteei aisialdi osasuntsua eta parte-hartzailea eskaintzea du helburu udalak, elkarbizitza eta balio positiboak sustatuz.
