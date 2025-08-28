Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Visita guiada a las excavaciones del poblado de Basagain mañana sábado

A. N.

anoeta.

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:37

Un año más la Sociedad de Ciencias Aranzadi está llevando a cabo la campaña de excavación anual en el poblado de Basagain. Por ello, se ha organizado una visita guiada para mañana sábado. Xabier Peñalver, director de la excavación, será quien dé las explicaciones sobre los últimos descubrimientos en este poblado de la Edad del Hierro. La visita comenzará a las 10.45 en Basagain. En caso de lluvia, se suspenderá.

