Villabonatar talde bat valora el trabajo realizado en la reforma de Errebote Plaza El colectivo recogió 600 firmas «no para conocer opiniones, sino para que pudiesen ser escuchadas por el Ayuntamiento» IMANOL ARRATIBEL VILLABONA. Jueves, 22 noviembre 2018, 00:23

Villabonatar talde bat, que pidió participar en la reforma de la Errebote Plaza, se muestra satifecho porque «los objetivos con los que iniciamos esta acción se han cumplido en gran medida». Si bien, «nos queda un sabor agridulce. Por una parte, por que la participación no haya sido intensa desde el principio, y por otra, que la mesa de contratación se convocó antes de que se cerrase el plazo para las aportaciones, por lo que vemos que el talante del equipo de gobierno no es muy proclive a la participación que buscábamos».

Villabonatar talde bat recogió y entregó más de 600 firmas, «y conseguimos a principios de noviembre información del equipo de gobierno, en un Amavi especial (revista municipal) y en la web municipal», cuentan. En ella se recalcaba que se contemplan absolutamente todos los usos que la plaza tenía antes de la reforma, así como que se convocara la junta de participación el día 14 de este mes, aunque «no se llamara a todos los agentes dinamizadores del pueblo».

Señalan que en esta convocatoria se quedó en que se abriese una dirección de email que aún no han puesto en marcha para que colectivos y particulares pudieran dirigir sus aportaciones en el plazo de una semana.

Remarcan que «a nivel individual se oyeron opiniones diversas, como que se va a gastar demasiado en iluminación, que no debería tirarse la pared frente a la taberna Obaba, que contiene aspectos no prioritarios, que no contempla medios para usos anteriores, como pudiera ser el futbito...». «Nosotros no nos movilizamos para recoger opiniones, sino para que pudiesen ser escuchadas por el Ayuntamiento», recalcan.

Indican que el proyecto tiene aspectos que promocionan el papel del juego a tomar como algo positivo, pero también hay que mencionar que otros posibles usos no han sido contemplados o acordados. Fue aprobado por «decreto de alcaldía tras tener en cuenta el importante punto de vista de Behar Zana, pero son muchos más los dinamizadores que no han sido ni informados ni consultados antes de esta aprobación».

«Comentarios despectivos»

El colectivo vecinal incide en que no le ha gustado el proceso utilizado para la reforma, y «nos resultó especialmente embarazosa la comisión de participación ciudadana, que al final no fue tal, en la que además recibimos algunos comentarios que nos parecieron despectivos por parte de la alcaldesa de la localidad».

«Nos hubiera gustado que desde el principio esta actuación estratégica se hubiese presentado como una mejora para el pueblo, con información detallada y posibilidad de aportar. Probablemente el producto final no hubiera sido demasiado diferente, pero hubiera contado desde el principio con la participación y la aceptación popular», apuntan.

Por último, este grupo de villabonatarras animan al equipo de gobierno a que sea más receptivo con «las inquietudes de los villabonatarras, sin demonizar a nadie ni pensar en que se les está atacando. Seguro que así conseguimos lo mejor para el pueblo, que es sin duda lo que todos pretendemos».