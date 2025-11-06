Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Baserriz baserri dantzan eta kantuan arituko dira gazteak Oilasko Jokoan. A-V. U.
Amasa-Villabona

San Martin jaiak ospatuko dituzte Amasan larunbatetik aurrera

Zazpi eguneko egitaraua antolatu dute, haur zein helduentzako ekitaldiekin

Amaia Núñez

Amasa-Villabona

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

San Martin eguna datorren asteartean bada ere, larunbat honetan hasiko dituzte zaindariaren omenezko festak Amasan. Zazpi eguneko egitarau zabala antolatu dute, azaroaren 16ra bitartean luzatuko direnak.

Bihar eguerdian Marianito dastaketarekin abiatuko dira jaiak, 'Ai ama!' taldeak alaituta. Ondoren, herriko gaztetxoen eskutik kalejira egongo da, herri bazkariaren aurretik. Arratsaldean, Iraunkorrak txarangarekin kalejira 18:00etan, eta, gauean, Dj Nazaren emanaldia txosnan.

Atseden egun batzuen ondoren, asteartean jarraituko du egitarauak. 10:30ean Meza Santua eskainiko da. Eguerdiko 12:00etan bertso pilota jaialdia egongo da. Oinatz Bengoetxea, Iker Elizegi, Mikel Goñi eta Iker Urmeneta pilotariekin eta Oihana nIguaran eta Iker Zubeldia bertsolariekin. Arratsaldean, umeentzako ipuin kontaketa saioa egongo da Amaia Ruiz de Galarretak eskainia, 18:00etan, eta 19:00etan, txupinazoa botako da, Martina Sorginaren jeitsierarekin.

Asteazkenean, mus txapelketa herrikoia antolatuko da Kultur Etxean 17:00etatik aurrera. Parte hartzeko bikoteko kide batek Amasakoa izan beharko du eta izena ematea egunean bertan egin beharko da. Gainera, haurrentzako herri-kirolak egongo dira 17:30ean eta 19:00etan, toka txapelketa herrikoia.

Datorren ostegunean, Oilasko jokoaren eguna izango da. Gazteak goizean goiz aterako dira baserriz-baserri dantza-eskean. Herrigunera bueltan, Uxo-Toki elkartean bazkaldiko dute eta, 17:00etan, soka-dantza eta aurreskua eskainiko dituzte plazan. Gaueko 21:00etan, gazteen afaria Iturri-goxo jatetxean.

Hurrengo eguna, hilaren 14a, Alkandora eguna izango da. Puzgarriak egongo dira frontoian 17:00etatik 19:00etara eta, segidan, txokolate beroa banatuko da. 19:20ean alkandoradunen argazki herrikoia aterako da plazan eta, jarraian, Amasako XXXIII. Bakailu Lehiaketa egingo da plazan. Gauean, Kalume taldeak kontzertua eskainiko du txosnan.

Hilaren 15ean, haurrentzako krosa antolatuko da 11:00etatik aurrera. DBH2ra bitarteko gaztetxoentzako lasterketak izango dira. Bazkalondoren, herri-kirol erakustaldia eskainiko du Bihurrik 16:00etan, Andoni Ollokiegiren eskutik kantaldia 18:30ean eta, 23:30ean, Olgetan taldearekin erromeria. Hilaren 16an, berriz, herri-kirol dema eskainiko dute herriko gazteek Segurako gazteen aurka 18:00etan hasita. Ondoren, Martina Sorginaren igoera eta agurra egingo da.

