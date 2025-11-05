Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La máquina barredora nueva. A-V. U.

Villabona

El Ayuntamiento ha adquirido una nueva máquina barredora

La compra del vehículo ha tenido un presupuesto de 187.489,50 euros

Amaia Núñez

AMASA-VILLABONA.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:29

Comenta

El Ayuntamiento de Amasa-Villabona ha comprado una máquina para la limpieza viaria. La anterior máquina se había quedado obsoleta y sufría numerosos problemas mecánicos a lo largo del año, con lo que aumentaban los gastos de mantenimiento para su puesta a punto. Por ello, el Ayuntamiento decidió adquirir un nuevo vehículo que facilite el trabajo de la brigada municipal.

La compra se llevó a cabo a través de un proceso público de licitación. Se adjudicó el suministro a la empresa Ros Roca, con un valor de 187.489,50 euros. El nuevo vehículo está ya a disposición de la brigada, aunque la máquina antigua se mantendrá en servicio durante unas semanas mientras el personal aprende el funcionamiento de la nueva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  8. 8

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento ha adquirido una nueva máquina barredora

El Ayuntamiento ha adquirido una nueva máquina barredora