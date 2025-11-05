El Ayuntamiento ha adquirido una nueva máquina barredora

VillabonaEl Ayuntamiento ha adquirido una nueva máquina barredora
La compra del vehículo ha tenido un presupuesto de 187.489,50 euros
Amaia Núñez
AMASA-VILLABONA.
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:29
El Ayuntamiento de Amasa-Villabona ha comprado una máquina para la limpieza viaria. La anterior máquina se había quedado obsoleta y sufría numerosos problemas mecánicos a lo largo del año, con lo que aumentaban los gastos de mantenimiento para su puesta a punto. Por ello, el Ayuntamiento decidió adquirir un nuevo vehículo que facilite el trabajo de la brigada municipal.
La compra se llevó a cabo a través de un proceso público de licitación. Se adjudicó el suministro a la empresa Ros Roca, con un valor de 187.489,50 euros. El nuevo vehículo está ya a disposición de la brigada, aunque la máquina antigua se mantendrá en servicio durante unas semanas mientras el personal aprende el funcionamiento de la nueva.