En la comida homenajearon a los que han cumplido 85 años. SALBADORA

Villabona

La asociación Salbadora celebró su 50 aniversario con varios actos

Durante la Semana del Jubilado organizaron juegos de mesa y movimiento, que finalizó con una comida de hermandad

Amaia Núñez

AMASA-VILLABONA.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:11

La asociación de jubilados Salbadora organizó la tradicional Semana del Jubilado. Este año conmemoraron el 50 aniversario de la fundación, con diversas actividades desde el 30 de septiembre hasta el 5 de octubre. Entre semana se llevaron a cabo diferentes actividades; juegos de cartas y el sábado el campeonato de toca. Al finalizar, todos los asistentes degustaron un pincho de chistorra.

El domingo finalizaron la semana con la comida de hermandad en el restaurante Oianume en gran armonía. A la misma asistieron 110 socios y contaron con la presencia de la alcaldesa de Amasa-Villabona Beatriz Unzue. En la comida homenajearon a los jubilados que este año han cumplido 85 años y les obsequiaron con un regalo. Culminaron la fiesta con bailes.

Festival Hellbona

En la jornada de hoy, sábado, se celebrará el festival de música Hellbona con ocho conciertos de heavy metal en la programación, entre la plaza Berdura y el Aljibe. En la plaza Berdura actuarán Obego a las 18.00, Itinerum a las 20.10, Bourbon Kings a las 22.20 e Izan Bai a las 00.30; mientras que en el Aljibe estarán Ztah (19.05), Shallow Waters (21.15), Knives (23.25) y MutilateJudge (01.35).

