Viernes de mercado

El frío y la húmeda mañana de ayer viernes en Tolosa dejó paso a una jornada radiante al mediodía. El sol consiguió disipar la niebla, ... y calentó a los visitantes y productores de la Azoka, trasladada a viernes por la festividad del fin de semana. Las hojas de los ginkos brillaban amarillas, radiantes, justo antes de caerse con la llegada del invierno, y los tonos ocres y marrones de las laderas de Izaskun mostraban a las claras el momento del año en el que estamos. Las mesas de la Azoka, otro tanto.

La lista de ayer es propia del inicio del invierno. Hay mucha verdura de hoja es calidades espectaculares, como son las acelgas, las espinacas o las escarolas, y se nota la presencia de algunas propias de la navidad como es el cardo. Otras como las brassicáceas compiten en nivel y presencia, haciendo que la oferta luzca espectacular y que las opciones sean muy variadas. Coliflor, brócoli, romanescu, berzas lisas y rizadas o coles de Bruselas compiten para el menú más saludable. Las calabazas se siguen viendo en los puestos, y las hay de variedades diferentes, sin duda otra gran elección.

Productos del país

Mín. Máx.

Micológicos

Hongo 38 40

Trompeta 26

Gibelurdina 30

Senderuela 28

Ziza hori 26 28

Quesos

Nuevo 19 22

Oveja 18 25

Cabra 17 27

Requesón 16

Queso fresco 17 18

Vaca 10 12

Mezcla 10 18

Frutas

Níspero 3

Membrillo 3

Matxakanas 8

Errezil sagarra 2 5

Jumbo sagarra 2 5

Star sagarra 1,5 4

Avellana 4 5

Pera 1,5 3

Higo morado 4

Pelestrina 1,5 4

Nueces 4 6

Hortalizas (kilo)

Acelga 2 4

Calabacín 2 3

Cebolleta 1,5 2

Patata 2 3

Cebolla 1 2

Tomate inv 4,5 6

Zanahoria 1 2

Calabaza 1,5 4

Cebolla roja 1,5 3

Patata nueva 5

Vaina morada 8

Vaina plana 6 8

Baba txiki 7 10

Baba beltza 7,5

Cayena 12

Alubia pinta 14

Alubia Tolosa 18

Alubia 15

Guindillas Ibarra 12 14

Tomate c libre 6 8

Pocha blanca 8 15

Padrón 10

Italiano 6 8

Gernika 12

Hortalizas (manojo)

Cebolla 1 3

Cebolla roja 2 4

Zanahoria 1 4

Ajos frescos 2 3

Remolacha 1,5 2

Borraja 2

Puerros 2 4

Acelgas 1 3

Hortalizas (unidad)

Escarola rizada 1,2 1,5

Esc c. ángel 1,2

Escarola lista 1,2 1,5

Hoja de roble 1 1,25

Calabacín 0,8 1,5

Lollo 1 1,25

La lista de fruta del país protagoniza año tras año esta época, aunque suele haber mucha diferencia de un año a otro. Ya se sabe, la vecería marca temporadas en positivo y en negativo, y la de este año está siendo buena. Sumamos una oferta de manzana espectacular, con una amplia elección de variedades diferentes y unas cantidades más que abundantes, para satisfacer las necesidades de los más exigentes.

Poco a poco y a medida que el invierno se acerca, la predominante acabará siendo la Errezil Sagarra, aunque aún hay muchas especies locales y foráneas. Destacan las pelestrina, la elstar, la jumbo o las distintas reinetas. Junto a ellas, kiwis ya en puntos de madurez óptimos y frutos secos como la nuez o la avellana, de gran calidad este año. La lista de micológicas es otra de las que acaparan el protagonismo, aunque parece que los fríos invernales de éstos días han dejado tocada la cosecha a partir de ahora. Ayer en las mesas especializadas hubo algo de hongo, hubo ziza hori, hubo angula de monte, hubo trompeta de los muertos y hubo unas espectaculares amanitas cesáreas que levantaron la atención de los aficionados. La elección es espectacular, y resulta un juego de lo más interesante el aprovechar los fines de semana para ir probando las distintas monovarietales y las mezclas.