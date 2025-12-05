Viernes de mercado

TolosaViernes de mercado
Hay mucha verdura como acelgas, espinacas o escarolas, algunas propias de la navidad como es el cardo
Pablo Alberdi
tolosa.
Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:21
El frío y la húmeda mañana de ayer viernes en Tolosa dejó paso a una jornada radiante al mediodía. El sol consiguió disipar la niebla, ... y calentó a los visitantes y productores de la Azoka, trasladada a viernes por la festividad del fin de semana. Las hojas de los ginkos brillaban amarillas, radiantes, justo antes de caerse con la llegada del invierno, y los tonos ocres y marrones de las laderas de Izaskun mostraban a las claras el momento del año en el que estamos. Las mesas de la Azoka, otro tanto.
La lista de ayer es propia del inicio del invierno. Hay mucha verdura de hoja es calidades espectaculares, como son las acelgas, las espinacas o las escarolas, y se nota la presencia de algunas propias de la navidad como es el cardo. Otras como las brassicáceas compiten en nivel y presencia, haciendo que la oferta luzca espectacular y que las opciones sean muy variadas. Coliflor, brócoli, romanescu, berzas lisas y rizadas o coles de Bruselas compiten para el menú más saludable. Las calabazas se siguen viendo en los puestos, y las hay de variedades diferentes, sin duda otra gran elección.
-
Productos del país
-
Mín. Máx.
-
Micológicos
-
Hongo 38 40
-
Trompeta 26
-
Gibelurdina 30
-
Senderuela 28
-
Ziza hori 26 28
-
Quesos
-
Nuevo 19 22
-
Oveja 18 25
-
Cabra 17 27
-
Requesón 16
-
Queso fresco 17 18
-
Vaca 10 12
-
Mezcla 10 18
-
Frutas
-
Níspero 3
-
Membrillo 3
-
Matxakanas 8
-
Errezil sagarra 2 5
-
Jumbo sagarra 2 5
-
Star sagarra 1,5 4
-
Avellana 4 5
-
Pera 1,5 3
-
Higo morado 4
-
Pelestrina 1,5 4
-
Nueces 4 6
-
Hortalizas (kilo)
-
Acelga 2 4
-
Calabacín 2 3
-
Cebolleta 1,5 2
-
Patata 2 3
-
Cebolla 1 2
-
Tomate inv 4,5 6
-
Zanahoria 1 2
-
Calabaza 1,5 4
-
Cebolla roja 1,5 3
-
Patata nueva 5
-
Vaina morada 8
-
Vaina plana 6 8
-
Baba txiki 7 10
-
Baba beltza 7,5
-
Cayena 12
-
Alubia pinta 14
-
Alubia Tolosa 18
-
Alubia 15
-
Guindillas Ibarra 12 14
-
Tomate c libre 6 8
-
Pocha blanca 8 15
-
Padrón 10
-
Italiano 6 8
-
Gernika 12
-
Hortalizas (manojo)
-
Cebolla 1 3
-
Cebolla roja 2 4
-
Zanahoria 1 4
-
Ajos frescos 2 3
-
Remolacha 1,5 2
-
Borraja 2
-
Puerros 2 4
-
Acelgas 1 3
-
Hortalizas (unidad)
-
Escarola rizada 1,2 1,5
-
Esc c. ángel 1,2
-
Escarola lista 1,2 1,5
-
Hoja de roble 1 1,25
-
Calabacín 0,8 1,5
-
Lollo 1 1,25
La lista de fruta del país protagoniza año tras año esta época, aunque suele haber mucha diferencia de un año a otro. Ya se sabe, la vecería marca temporadas en positivo y en negativo, y la de este año está siendo buena. Sumamos una oferta de manzana espectacular, con una amplia elección de variedades diferentes y unas cantidades más que abundantes, para satisfacer las necesidades de los más exigentes.
Poco a poco y a medida que el invierno se acerca, la predominante acabará siendo la Errezil Sagarra, aunque aún hay muchas especies locales y foráneas. Destacan las pelestrina, la elstar, la jumbo o las distintas reinetas. Junto a ellas, kiwis ya en puntos de madurez óptimos y frutos secos como la nuez o la avellana, de gran calidad este año. La lista de micológicas es otra de las que acaparan el protagonismo, aunque parece que los fríos invernales de éstos días han dejado tocada la cosecha a partir de ahora. Ayer en las mesas especializadas hubo algo de hongo, hubo ziza hori, hubo angula de monte, hubo trompeta de los muertos y hubo unas espectaculares amanitas cesáreas que levantaron la atención de los aficionados. La elección es espectacular, y resulta un juego de lo más interesante el aprovechar los fines de semana para ir probando las distintas monovarietales y las mezclas.
